Johannes Kaiser afirma que de llegar a La Moneda liberará a carabinero que cegó a Fabiola Campillai

“La izquierda liberó a sus delincuentes, incluso a abusadores sexuales. Yo le voy a devolver a nuestros uniformados, que salvaron a Chile de caer en un golpe de Estado, la libertad. Chao. Punto”, afirmó el libertario.

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser anunció que en caso de llegar a La Moneda buscará liberar a policías condenados por hechos vinculados al Estallido Social del 18 de octubre de 2019.

En entrevista con el pódcast Cómo te lo Explico, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, Kaiser fue duro en cuestionar el actuar de la justicia en dichos casos.

“En principio, me gustaría soltar a todo”, indicó al ser consultado sobre el tema. Sobre el caso específico de Patricio Maturana, exfuncionario de Carabineros, condenado a más de 12 años por cegar a la senadora Fabiola Campillai, Kaiser fue claro: “(A él) también”.

La única excepción que puso causer fue en los casos que “hayan delitos a la propiedad, es decir que le hayan robado a algún detenido. O que el detenido haya sido golpeado una vez que haya estado en poder…No inmovilizado, detenido en la comisaría, a ellos no”.