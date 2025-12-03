“Tú (Kast), te jodes a la gente e incluyes a quienes lo hacen en tu equipo”: El duro emplazamiento de Jara en el debate ARCHI

En el bloque dedicado al electorado del PDG, la candidata oficialista encaró a su contendor por las personas que integran su comando y lo acusó de “amparar prácticas que perjudican a la ciudadanía”, en un intercambio que se transformó en uno de los más tensos del foro.

El Debate ARCHI 2025 dejó uno de sus momentos más tensos durante el bloque sobre el electorado del PDG y la búsqueda de apoyos para la segunda vuelta.

En plena discusión, la candidata presidencial Jeannette Jara acusó directamente a su contendor de derecha, José Antonio Kast, de “joder a la gente” y de integrar a personas con esas prácticas en su equipo.

Un tenso cruce entre candidatos

El intercambio comenzó cuando la periodista Verónica Franco consultó a ambos candidatos sobre su capacidad para representar a electores que se declaran desencantados y que podrían optar por el voto nulo o blanco en la segunda vuelta.

Kast respondió destacando apoyos del PDG y de adherentes de otros sectores, mientras Jara defendió su capacidad para articular a la centroizquierda.

“Tú (Kast) te jodes a la gente”

La tensión escaló cuando la candidata oficialista cuestionó la coherencia del republicano. “Dice que no ocupa la palabra ‘jodiendo’, pero lo más bien que tiene en tu equipo es gente que se jode a la gente. El punto es que tú te jodes a la gente y los amparas en tus equipos”, afirmó, en uno de los pasajes más duros del debate previo al balotaje del 14 de diciembre.

Kast respondió acusándola de haber “protegido a un abusador” durante su gestión en el gobierno, aludiendo al caso del exsubsecretario Luis Castillo y al episodio que afectó al exsubsecretario Manuel Monsalve. “Tu gobierno entero protegió a un abusador”, señaló el candidato de derecha.

Jara tomó la palabra y desestimó el señalamiento. “Aquí, si hay alguien que es responsable de lo de Monsalve, es en primer lugar Monsalve. Si hubiera estado en mí, habría actuado rápido, como lo hice con el subsecretario que muchos de la derecha defendieron y que hoy ha perdido juicio tras juicio”, dijo.

“Lo veremos en 12 días”

El rifirrafe solo se detuvo por la intervención de la moderación, que recordó los tiempos asignados, aunque ambos siguieron interpelándose hasta el cierre del bloque. Kast cerró con una frase dirigida a Jara:

“Ojalá tu decisión presidenta hubiera sido no prestarle La Moneda para despedirse. A lo mejor ahora lo soy y eso va a pasar, así que tranquilo, no te preocupes. Lo vamos a ver en 12 días más”.