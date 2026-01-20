Jefe de la Defensa en el Biobío determina toque de queda para Punta de Parra y prohibición de acceso a ciertas playas

El funcionario, agregó que "el toque de queda va a ser efectivo en este sector de Punta de Parra y algunos sectores aledaños, a contar hoy día, a las 20 horas, hasta las 6 de la mañana del día de mañana"

El almirante Edgardo Acevedo, Jefe de la Defensa Nacional en el Biobío, en el marco de los incendios forestales en la región, informó nuevas medidas para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

En ese sentido, se anunció toque de queda en el sector Punta de Parra y la prohibición de acceso a ciertas playas de la región.

“Vamos a afectar, además de eso, patrullajes preventivos en distintas áreas de Tomé. No necesariamente eso implica que va a ser un toque de queda, pero sí vamos a tener una presencia importante durante la noche. Y voy un poco más allá, para desincentivar la presencia de gente que no venga a contribuir, vamos a prohibir el acceso a ciertas playas, que eso contribuye además al control vehicular, que como bien señalas, me imagino hay un taco interesante”, explicó el militar.

