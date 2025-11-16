Jeannette Jara tras ejercer su voto: “Quien quiere gobernar el país debe tener capacidad de conversar con todos los sectores”

La exministra también fue consultada sobre si está dispuesta a modificar su programa si otros candidatos se lo piden para apoyarla, a lo que respondió que "hay varias propuestas valorables (…). Hemos estado haciendo algunas revisiones”.

Este domingo, la candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, llegó hasta el Liceo Poeta Federico García Lorca, en la comuna Conchalí, el mismo donde estudió en su infancia, para emitir su voto en las elecciones 2025.

Tras sufragar, señaló que “el odio, la crítica, exacerbar el temor, no da para gobernar un país (…). Para gobernar un país se requiere capacidad de acuerdo, capacidad de diálogo y empatizar con quienes viven el sacrificio todos los días”.

“Yo sé que hay gente que cree que no le importa lo que resulte una elección o que da lo mismo por quién votar, pero desde mi experiencia lo que yo les puedo decir es que no es así, que es importante votar informado“, agregó.

La exministra del Trabajo también abordó la posibilidad de pasar a segunda vuelta: “Si a mí me eligen como una de las dos personas que pasen a la segunda, (…) voy a hacer lo que he hecho toda mi vida: levantarme mañana muy temprano y seguir trabajando por el bien de Chile.

Consultada sobre sus estrategias políticas de cara al eventual balotaje, la exministra concordó en que “quien quiere gobernar el país debe tener capacidad de conversar con todos los sectores, y voy a seguir haciendo lo que he hecho siempre, trabajar duro con disciplina”.

Sobre si está dispuesta a hacer modificaciones a su programa si otros candidatos se lo piden para apoyarla, respondió que “hay varias propuestas valorables (…). Hemos estado haciendo algunas revisiones, pero cualquier cosa se va a anunciar después de la elección”.

De todas, afirmó que “aquí la ciudadanía es a la que me interesa hablarle, más que a los candidatos (…), a la gente que todos los días se levanta temprano y llega a fin de mes con la angustia de que puede ser víctima de un asalto, quedar sin trabajo o enfermarse”.