Jeannette Jara tras ejercer su voto: “No hay gente que sobre en nuestro país, no hay gente que haya que excluir”

Por CNN Chile

14.12.2025 / 12:57

La candidata presidencial espera que quien gane este domingo "respete los resultados debidamente y contribuya para lo que se viene, porque Chile nos necesita a todas y a todos".

Este domingo, la candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, llegó hasta el Liceo Poeta Federico García Lorca, en la comuna Conchalí, para emitir su voto en la segunda vuelta presidencial.

Tras sufragar, señaló: “Yo espero que tengamos un mejor futuro para Chile, un país que viva sin que sea el odio ni el miedo lo principal, y que hoy día, quien gane, respete los resultados debidamente y contribuya para lo que se viene, porque Chile nos necesita a todas y a todos“.

No hay gente que sobre en nuestro país, no hay gente que haya que excluir, ya que somos una gran patria que debe seguir floreciendo con más esperanza. De mi parte quiero agradecer a los vecinos y vecinas que me acompañaron, me han emocionado muchísimo”, agregó.

Jara también sostuvo que ya tiene preparada una lista preliminar con sus eventuales ministros y ministras. “Sobre los nombres en particular me voy a referir una vez que gane esta noche (…). Tenemos grandes equipos, con gente que tiene experiencia”.

La exministra del Trabajo también afirmó que “si esta noche me definen como su presidenta, voy a gobernar para todas y todos; eso lo quiero decir porque creo que lo que no nos puede ocurrir es que prime la división y en ese contexto voy a cumplir no solo con lo que he comprometido en términos de presentar mi renuncia a mi propio partido (…), sino que además las políticas públicas que implemente van a estar orientadas al bien común, al bien general de la población, no de unos pocos; esa es una gran diferencia del proyecto político que represento”.

Revive el punto de prensa de Jeannette Jara tras votar

