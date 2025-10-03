Jeannette Jara toma distancia de Boric tras emplazamiento a Kast: “Ese no es mi estilo”

La abanderada del Partido Comunista fue consultada sobre qué le hubiera dicho al Presidente si es que siguiera en el Gabinete y él le hubiese preguntado su opinión sobre el emplazamiento.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), se refirió al emplazamiento que realizó el Presidente Boric -en medio de la cadena nacional por el Presupuesto 2026- a la propuesta de reducción de US$ 6 mil millones del gasto fiscal presentada por el abanderado presidencial José Antonio Kast (Republicano).

En diálogo con TVN, Jara fue consultada por su opinión sobre el hecho, dado que nunca un Presidente había emplazado a un candidato presidencial en esa instancia.

Al respecto, Jara aseguró que “aquí lo más revelante en esta discusión es que cuando uno habla de Presupuesto, está hablando de ingresos y de gastos. Y cuando uno habla de que va a reducir en ‘US$ 6 mil millones el gasto público’, realmente es algo que la ciudadanía debiese preguntarse cuál es el plan, o es un plan secreto”.

Consultada si es que era el momento para hacer eso, sostuvo que “como yo no estoy en el Gobierno hace bastante tiempo ya, me imagino que el Presidente tomará sus decisiones en base a criterios que él tiene”.

“Pero lo que sí le puedo decir es que ese no es mi estilo. Más que nada un tema de estilo”, añadió.

Si ella hubiera estado en el Gabinete y el Presidente le hubiera preguntado su opinión sobre el emplazamiento, Jara aseguró que “lo más probable es que le hubiera dicho que no, pero por un tema de estilo”.