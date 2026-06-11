Messi, Cristiano y Mbappé van por la historia: Los récords que podrían romperse en el Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después por su nuevo formato de 48 selecciones, pero también podría quedar en la historia por una serie de récords individuales y colectivos que estarán en juego durante el torneo.

La Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá tendrá a varias figuras frente a marcas que parecían difíciles de alcanzar, entre ellas Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé.

Además, selecciones como Argentina, Francia, Brasil, Inglaterra y Uruguay podrían agrandar su lugar en la historia del torneo.

Messi y Cristiano ante una marca inédita

Uno de los hitos más llamativos podría llegar por presencia mundialista. Si disputan el torneo, Messi y Cristiano Ronaldo podrían convertirse en los primeros futbolistas en jugar seis Copas del Mundo.

Ambos debutaron en la cita planetaria en Alemania 2006 y desde entonces han estado presentes en todas las ediciones del campeonato.

En el caso de Messi, el argentino ya llega con registros históricos en sus manos: es el jugador con más partidos disputados en mundiales, con 26 encuentros, y también lidera la tabla de minutos jugados, con 2.314.

Si suma participación en la fase de grupos de 2026, extenderá ambas marcas.

Mbappé y Messi amenazan el récord de Klose

Otra de las marcas que podría moverse es la de máximo goleador histórico de los mundiales.

El récord pertenece al alemán Miroslav Klose, quien anotó 16 goles en Copas del Mundo.

Messi suma 13 tantos, mientras que Mbappé ya registra 12, por lo que ambos aparecen como candidatos a acercarse o incluso superar la marca durante el torneo.

Cristiano Ronaldo también podría extender un registro propio: el portugués es el único jugador que ha marcado en cinco mundiales distintos. Si convierte en 2026, será el primero en anotar en seis ediciones diferentes.

La final también puede dejar historia

Mbappé tendrá otra marca en la mira si Francia vuelve a llegar al partido decisivo.

El delantero marcó en las finales de Rusia 2018 y Qatar 2022. Si convierte en una eventual final de 2026, se transformaría en el primer futbolista en anotar en tres finales mundialistas consecutivas.

Francia también podría alcanzar un hito como selección. Luego de ser campeona en 2018 y subcampeona en 2022, podría convertirse en apenas el tercer país en disputar tres finales consecutivas, algo que solo consiguieron Alemania y Brasil.

Argentina quiere repetir lo que no ocurre desde Brasil 1962

La selección argentina llegará como vigente campeona tras levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Si vuelve a ganar el título, se convertirá en la tercera selección de la historia en lograr un bicampeonato mundial consecutivo.

Hasta ahora, solo Italia, con sus títulos de 1934 y 1938, y Brasil, campeón en 1958 y 1962, lograron ganar dos mundiales seguidos.

Un nuevo título argentino pondría fin a una espera de 64 años sin selecciones bicampeonas consecutivas.

Brasil busca su sexta estrella

Brasil también puede ampliar una marca que ya le pertenece.

La Canarinha es la selección más ganadora de la historia de los mundiales, con cinco títulos, y en 2026 buscará alcanzar su sexta corona.

Además, volverá a extender su récord de presencias, ya que disputará su vigésima tercera Copa del Mundo.

Inglaterra y Uruguay contra décadas de espera

El Mundial 2026 también puede cambiar la historia de selecciones que llevan varias décadas sin levantar el trofeo.

Inglaterra no gana una Copa del Mundo desde 1966, por lo que un título marcaría el fin de una larga espera.

Uruguay, en tanto, podría romper una sequía aún mayor: su último campeonato mundial fue en 1950.

Con figuras históricas, selecciones campeonas y un formato ampliado, el Mundial 2026 asoma como una edición con alto potencial para reescribir varios capítulos del torneo más importante del fútbol.