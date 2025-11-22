Jara aclara que inclusión de Balbi el Chamako fue “un error” y la salida de Quiroga una “reconfiguración” estratégica

La candidata presidencial del oficialismo se refirió a las recientes salidas dentro de su comando: reconoció que la incorporación de Balbi el Chamako fue un error y precisó que la desvinculación de Darío Quiroga obedeció únicamente a una reestructuración estratégica del equipo.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, se refirió este viernes a las recientes desvinculaciones dentro de su campaña: la salida de Patricio Oñate, conocido como Balbi el Chamako, quien había sido presentado como embajador de su campaña y fue apartado horas después; y la renuncia de Darío Quiroga, coordinador estratégico del comando.

En conversación con Chilevisión, Jara asumió la responsabilidad por la fallida incorporación de Oñate.

“Fue un error y lo asumo directamente, porque no soy de las que se esconden ni dejan de dar la cara. Por eso tomé medidas inmediatamente”, señaló, reiterando la postura de su campaña frente a la violencia y los antecedentes judiciales que vinculan al artista con un caso de violencia intrafamiliar.

Respecto a la salida de Quiroga, la candidata explicó que respondía a una reconfiguración necesaria del equipo.

La polémica sobre Quiroga se remonta a declaraciones realizadas en abril, cuando cuestionó al Partido de la Gente (PDG), liderado por el excandidato Franco Parisi, y se refirió a la hermana de Parisi, Zandra, con comentarios considerados ofensivos.

“Yo no había visto esas imágenes porque eran antiguas y nunca me las habría imaginado. El punto es que, de fondo, no comparto ese tipo de expresiones, aunque hayan ocurrido antes de cualquier contexto electoral. La razón para removerlo es que hoy el comando se tiene que fortalecer de otra manera, y por eso nombré como jefa de campaña a la senadora Paulina Vodanovic”, comentó.

Jara agregó que, durante el foro realizado el pasado 24 de octubre en Canal 13, compartieron con los equipos de Franco y el suyo.

“Llegamos antes que los demás y tuvimos bastante tiempo esperando. En ese contexto, Zandra y Darío conversaron de manera cordial, y se había producido un momento anterior de disculpa, completamente ajeno a cualquier cuestión electoral”, explicó.