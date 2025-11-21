Jeannette Jara presentó a los nuevos miembros de su comando de cara a la segunda vuelta: Anunció a encargados regionales

La candidata dijo que hoy se abre un "nuevo capítulo con un comando 2.0".

La candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, presentó a los nuevos miembros de su comando, en la antesala de la segunda vuelta del próximo domingo 14 de diciembre.

El anuncio se da en medio de la bullada salida de Darío Quiroga, luego de que reflotara un video donde habló irónicamente sobre Franco y Zandra Parisi. Esto, además, en medio de la búsqueda de votos para el balotaje, considerando que el líder del PDG fue la tercera mayoría presidencial en primera vuelta.

En la instancia, la abanderada comunicó un fuerte refuerzo en la zona norte, con encargados regionales en todo el país, quienes se encargarán de “llevar la voz, la coordinación y el trabajo territorial”.

“Hoy día abrimos un nuevo capítulo con un comando 2.0“, señaló Jara.

Nuevos miembros del comando de Jara

Región de Arica y Parinacota: el senador electo Vlado Mirosevic

Región de Tarapacá: el gobernador José Miguel Carvajal

Región de Antofagasta: el gobernador Ricardo Díaz

Región de Atacama: la senadora electora Daniella Cicardini y la senadora Yasna Provoste

Región de Coquimbo: el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri

Región de Valparaíso: el gobernador Rodrigo Mundaca

Región de O’Higgins: el diputado Raúl Soto y el gobernador Pablo Silva

Región del Maule: el diputado electo Javier Muñoz y Consuelo Veloso

Región de Ñuble: el gobernador Óscar Crisóstomo

Región de Biobío: el senador Gastón Saavedra

Región de La Araucanía: el senador Ricardo Celis

Región de Los Ríos: el gobernador Luis Cuvertino

Región de Los Lagos: la diputada Emilia Nuyado y el diputado Héctor Ulloa

Región de Aysén: la senadora Ximena Órdenes y diputada electa Andrea Macías

Región de Magallanes: el gobernador Jorge Flies y la diputada reelecta Javiera Morales

Región Metropolitana: la senadora Claudia Pascual

La candidata señaló que los encargados regionales estarán en coordinación con los encargados por zona.

En esa línea, los encargados de la zona norte serán Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, mientras que en la en zona centro-sur el cargo será liderado por Alejandra Sepúlveda y Beatriz Sánchez.

“Somos un equipo diverso al cual no solamente se integran coordinadores, sino que también muchas personas de la sociedad civil”, destacó Jara, anunciando la integración de la astrónoma Teresa Paneque.