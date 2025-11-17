Jeannette Jara: “Kast estuvo 16 años en el Congreso y no sé quién conoce algo positivo que haya hecho más que criticar”

Sobre cómo se repartirán los sufragios de cara a la segunda vuelta, la candidata recalcó que "los votos no son endosables, la política no funciona así".

La mañana de este lunes, la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, reflexionó tras su paso a segunda vuelta en las elecciones presidenciales 2025.

Este domingo votaron 13,3 de los más de 15,7 millones de personas que estaban llamadas a las urnas, lo que supone la mayor participación de la historia en unas presidenciales.

La exministra de Trabajo del actual gobierno ganó con un 26,8% de los votos, seguida de cerca por el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, que se hizo con un 23,9%.

Como ninguno de los dos consiguió el 50% más uno de los votos, habrá una segunda vuelta, la cual está programada para el próximo domingo 14 de diciembre.

Las reflexiones de Jara tras el día de las elecciones

En declaraciones a CNN Chile, la candidata se refirió al resultado, afirmando que “la vida siempre ha sido difícil para nosotros; yo creo que hay que tomar las cosas con tranquilidad”.

Respecto a la discusión sobre qué votos se irán a quién en segunda vuelta, sostuvo que “los votos no son endosables, la política no funciona así. Yo lo que voy a hacer es trabajar firme, con convicción, como lo he hecho siempre en mi vida”.

“Espero poder conquistar el voto de las personas y su confianza, porque a diferencia del candidato Kast, yo por lo menos en los tres años que fui ministra, sí logré acuerdos y sí logré avanzar en calidad de vida para las personas. En cambio, él estuvo 16 años en el Congreso y yo no sé quién conoce algo positivo que haya hecho por el país más que criticar“, cerró.