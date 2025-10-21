País jeanette jara

Jeannette Jara exige claridad tras nuevo error tarifario que beneficia a eléctricas

Por CNN Chile

21.10.2025 / 13:46

La candidata presidencial del PC responsabiliza a las empresas del sector y reafirma su promesa de una rebaja del 20% en las cuentas de luz, en medio de un sobrecobro de US$100 millones.

Un nuevo error en el cálculo de las tarifas eléctricas, esta vez en el segmento de transmisión, generó un sobrecobro de casi US$100 millones a hogares y empresas chilenas.

La empresa Transelec, la mayor del rubro, aplicó un sobrecálculo en la valorización de su capital y costos de infraestructura, un hecho que la propia compañía reconoció ante el Ministerio de Energía y la CNE.

La reacción de Jeannette Jara

Frente a este escenario, la candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, alzó la voz para culpar a las eléctricas. “Un nuevo error en el cálculo tarifario vuelve a afectar a las familias, mientras las eléctricas continúan obteniendo importantes ganancias”, declaró. La parlamentaria fue enfática en señalar que “este problema debe esclarecerse por completo” y utilizó el caso para reforzar una de sus promesas de campaña.

Jara planteó que, en su propuesta de gobierno, establece “una rebaja del 20% en las cuentas de la luz, porque Chile necesita un nuevo trato con las personas y no más abusos”.

“La luz tiene que llegarle a las personas y a precio justo”, sentenció, marcando su postura frente a un conflicto que reactiva el cuestionamiento a la regulación del sistema eléctrico nacional.

