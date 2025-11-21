País jeannette jara

Jeannette Jara despide a embajador Balbi El Chamako tras destaparse causa por violencia intrafamiliar

Por CNN Chile

21.11.2025 / 15:22

{alt}

La candidata presidencial removió al artista urbano de su campaña luego de que se conocieran denuncias por agresión a su pareja y medidas cautelares de la Fiscalía.

El comando de Jeannette Jara anunció este viernes la desvinculación inmediata de Balbi El Chamako como embajador de su campaña presidencial. La decisión se produjo tras conocerse antecedentes judiciales que vinculan al artista con un caso de violencia intrafamiliar.

“Nuestra candidatura tiene una posición clara e intransable, condenamos todo tipo de violencia”, señaló el comunicado oficial, agregando que el proceso judicial debe esclarecer los hechos denunciados.

Antecedentes del caso

Según reportó La Tercera, la investigación judicial revela que Patricio Oñate, nombre real del cantante, enfrenta cargos por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y de género.

La Fiscalía Metropolitana Sur decretó medidas cautelares contra Oñate luego de que su pareja denunciara una agresión física ocurrida el 22 de diciembre. El comando de Jara reafirmó su compromiso con los derechos de las mujeres y confirmó que el artista no integrará su equipo de campaña mientras dure el proceso.

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

Mundo Oso grizzly ataca a escolares en Canadá: Once heridos y dos graves
“No somos infalibles”: Partido Republicano sobre la presunta vinculación de Cristián Araya en la Trama Bielorrusa
Jeannette Jara despide a embajador Balbi El Chamako tras destaparse causa por violencia intrafamiliar
Van Klaveren confirma nota de protesta tras dichos de embajador de EE. UU.: "Representan una intervención en asuntos internos"
Panorama gratuito en Barrio Italia: Feria de cocina italiana este 22 y 23 de noviembre
Cancillería asegura estar dando apoyo consular a chileno detenido en Estados Unidos: “Esperemos se respeten sus derechos”