Jeannette Jara descarta cualquier indulto presidencial: “Los criminales de lesa humanidad no merecen misericordia”

La candidata oficialista planteó una postura categórica, no otorgará este beneficio a ningún condenado, marcando un claro contraste con José Antonio Kast.

En el debate ARCHI, la candidata Jeannette Jara estableció una línea inflexible para un eventual mandato, declarando: “No voy a indultar a nadie durante mi mandato”.

Esta posición la distingue de su contendor, José Antonio Kast, quien, al ser consultado por un indulto a Miguel Krassnoff a cambio de información sobre detenidos desaparecidos, no entregó una respuesta directa y se refugió en el debate legislativo vigente.

Una postura firme frente a la justicia

Al fundamentar su negativa, Jara argumentó que priorizará los problemas colectivos y descartó el uso de indultos para casos particulares. Frente a la consulta específica sobre el exagente de la DINA, fue enfática: “Los criminales de lesa humanidad como Krassnoff no se merecen misericordia, se merecen justicia”.

Con esta declaración, la candidata no solo cerró la puerta a un posible indulto por delitos de lesa humanidad, sino que extendió esa negativa a cualquier condenado, sin importar el delito, durante su eventual presidencia.