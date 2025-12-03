Jeannette Jara descarta cualquier indulto presidencial: “Los criminales de lesa humanidad no merecen misericordia”
Por CNN Chile
03.12.2025 / 10:45
La candidata oficialista planteó una postura categórica, no otorgará este beneficio a ningún condenado, marcando un claro contraste con José Antonio Kast.
En el debate ARCHI, la candidata Jeannette Jara estableció una línea inflexible para un eventual mandato, declarando: “No voy a indultar a nadie durante mi mandato”.
Esta posición la distingue de su contendor, José Antonio Kast, quien, al ser consultado por un indulto a Miguel Krassnoff a cambio de información sobre detenidos desaparecidos, no entregó una respuesta directa y se refugió en el debate legislativo vigente.
Una postura firme frente a la justicia
Al fundamentar su negativa, Jara argumentó que priorizará los problemas colectivos y descartó el uso de indultos para casos particulares. Frente a la consulta específica sobre el exagente de la DINA, fue enfática: “Los criminales de lesa humanidad como Krassnoff no se merecen misericordia, se merecen justicia”.
Con esta declaración, la candidata no solo cerró la puerta a un posible indulto por delitos de lesa humanidad, sino que extendió esa negativa a cualquier condenado, sin importar el delito, durante su eventual presidencia.