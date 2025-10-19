Jeannette Jara consolida liderato en primera vuelta pero enfrenta escenarios complejos en balotaje

La última encuesta Agenda Criteria muestra a la candidata oficialista con 29% de preferencias, aunque no superaría a sus principales contendores en segunda vuelta según las proyecciones del estudio.

La candidata presidencial Jeannette Jara incrementó su ventaja en las preferencias para la primera vuelta electoral de noviembre, alcanzando un 29% en la última encuesta de Agenda Criteria. La abanderada de Unidad por Chile registró un avance de tres puntos porcentuales respecto a la medición anterior, consolidando su posición de liderato. Sin embargo, el estudio revela que la candidata oficialista no lograría derrotar a sus principales rivales en un eventual balotaje.

José Antonio Kast, del Partido Republicano, se mantuvo en segundo lugar aunque experimentó una caída de dos puntos, situándose en 24%. Evelyn Matthei, representante de Chile Vamos, también descendió dos puntos hasta obtener 15% de las preferencias.

Los demás candidatos mostraron movimientos menores: Johannes Kaiser (PNL) subió a 12%, Franco Parisi (PDG) alcanzó 9%, mientras Harold Mayne-Nicholls y Marco Enríquez-Ominami se mantuvieron en 3% y 1% respectivamente.

Proyecciones de segunda vuelta

Según reportó Bío Bío Chile, los escenarios de balotaje presentan desafíos significativos para Jara. Frente a José Antonio Kast, la candidata oficialista obtendría 36% contra 48% de su contrincante, con 16% de votos nulos o blancos. Contra Evelyn Matthei, Jara alcanzaría 33% frente a 43% de la representante de Chile Vamos, con un elevado 24% de votos nulos o blancos.

Solo superaría a Franco Parisi (34% vs 31%) y empataría con Johannes Kaiser (36% vs 36%), aunque en ambos casos con porcentajes significativos de votos nulos o blancos.