Jeannette Jara a favor de proyecto que busca eliminar multas por no uso de Tag: “Lo que se ha hecho es un abuso”

03.12.2025 / 09:21

En el debate ARCHI, la candidata del oficialismo y la DC dijo "empatizar con la angustia de las personas a las que no les alcanza".

Este miércoles, en el marco del debate ARCHI 2025, la candidata presidencial Jeannette Jara se manifestó a favor del proyecto que busca eliminar las multas por circular sin Tag en autopistas concesionadas.

La semana pasada, la moción impulsada por el diputado Jaime Mulet (FRVS) fue aprobada en general por la Sala de la Cámara con 59 votos a favor, 38 en contra y 19 abstenciones.

Actualmente, como fue objeto de indicaciones, se encuentra en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, donde se discutirán posibles modificaciones antes de regresar a la Sala.

Respecto a esta iniciativa, la candidata del oficialismo y la DC se mostró a favor.  “Voy a apoyar a la legislación, porque creo que lo que se ha hecho es un abuso, como con los pollos y las farmacias, un abuso con la gente”

“Yo pude pagar mis multas de Tag, que bien merecidas me las tenía, porque tengo capacidad, pero no dejo de empatizar con la angustia de las personas a las que no les alcanza“, complementó.

