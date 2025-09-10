Jeannete Jara vuelve a defender propuesta de ingreso vital: “¿Han ganado alguna vez el sueldo mínimo, como yo misma?

La exministra del Trabajo prometió que "vamos a aumentar el salario mínimo, pero esto es un ecosistema. Hay que también subvencionar a las pymes y apoyar que esto sea con productividad y con crecimiento. Así como lo hicimos creando los más de 500 mil empleados que se crearon durante el tiempo que fui ministra".

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara volvió a defender la propuesta de sueldo vital que fue parte de su programa de gobierno y que generó debate.

Sobre el reajuste de sueldo mínimo, la militante comunista afirmó que “esta discusión a veces se da como separada de lo que es la vida de las personas y lo que significa llegar a fin de mes, lo que vale los arriendos, los gastos comunes, la cuenta de la luz. Pontificar o teorizar es bien distinto de vivir la realidad día a día. Algunos de aquí lo saben porque han tenido algunos trabajos productivos, ¿cierto? Han ganado alguna vez incluso sueldo mínimo, como yo misma. Pero hay otros que a lo mejor son muy lejanos a esa realidad”.

“A mí me interesa que quien trabaje en Chile tenga la tranquilidad de tener un sueldo que a lo menos le permita que su familia llegue a fin de mes. Y profesor Artés, solo para poner en común con usted, la propuesta sigue siendo un ingreso vital de 750 mil pesos”, agregó Jara en el marco del debate presidencial organizado por Chilevisión.

La exministra del Trabajo prometió que “vamos a aumentar el salario mínimo, pero esto es un ecosistema. Hay que también subvencionar a las pymes y apoyar que esto sea con productividad y con crecimiento. Así como lo hicimos creando los más de 500 mil empleados que se crearon durante el tiempo que fui ministra”.

“Y que no me los atribuyó a mí, porque no soy tan patuda. Pero efectivamente esa es la estadística y la informalidad va en un 26%. Ha disminuido más de tres puntos porcentuales. Lo que pasa es que aquí hay un relato que quiere instalar una lógica de desastre. Pero la verdad, sabiendo que hay un desafío importante en empleo, hemos avanzado. Y no reconocerlo es poner el miedo antes que la esperanza y que la verdad”, cerró.