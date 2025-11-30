País policial

Jean Paul Pineda fue detenido por “violación de morada” y “VIF psicológica”: Formalización será este lunes

Por CNN Chile

30.11.2025 / 20:18

El exfutbolista Jean Paul Pineda fue detenido por “violación de morada” y “violencia intrafamiliar de carácter psicológico”, siendo trasladado a una comisaría. Este lunes 1 de diciembre se realizará la audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

El exfutbolista Jean Paul Pineda fue detenido por “violación de morada” y “violencia intrafamiliar de carácter psicológico”.

Según publicó Meganoticias, el lunes 1 de diciembre se realizará la audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Los antecedentes de la denuncia

Carabineros llegó cerca de las 12:00 horas a un domicilio, tras recibir llamadas al 133 donde vecinas alertaron que una pareja estaba discutiendo.

En el inmueble también se encontraba personal de seguridad municipal, quienes informaron que el sujeto estaba al interior de la casa.

Funcionarios policiales conversaron con una mujer, quien relató que su pareja ingresó a la fuerza y se negó a salir del lugar. En ese contexto se concretó la detención de Pineda, quien fue trasladado a una comisaría de San Bernardo.

