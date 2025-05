Javiera Contador niega pago de $18 millones investigado en el Caso Convenios: “Puedo mostrar la boleta”

La comediante apareció mencionada por un pago realizado por parte de la Gobernación Regional del Biobío por 3 actividades de cierre de programas.

La actriz y comediante Javiera Contador fue mencionada en una auditoría externa realizada por la nueva administración del Gobierno Regional del Biobío.

¿El motivo? Su nombre apareció en un informe sobre pagos cuestionados a distintas personas que cumplieron funciones para la gobernación.

Según lo revelado por LUN, se trata de un pago cuestionado registrado para una “influencer” por participar en tres actividades de cierre de un programa sobre gobernanza de mercados municipales.

El documento señala que “se registra pago a influencer por $18.000.000, sin cotizaciones adicionales y sin detalle de los servicios considerados en la contratación”.

En conversación con el citado medio, Contador señala que se le asignó $1.800.000 por cada uno de los eventos, por lo que en total recibió unos $5.400.000.

La comediante señaló que “me pagan eso a mí y yo le pago a Aranzazú Yankovic, que me acompaña como productora. No se le paga extra a ella ni nada. Yo soy contratada para hacer un trabajo y ella viene conmigo para ayudarme con la logística, ya que además de animar, uno debe asegurarse de que todo esté bien organizado en el evento”.

Respecto a la cifra de $18 millones, indicó que “leí que decía que eran 18 millones, pero no me nombra a mí, ni a mi trabajo directamente. Entonces, debe haber un error en la información. Yo puedo mostrar la boleta de lo que me pagaron”.

Del mismo modo, puntualizó que “a mí me llamó por una productora, no directamente por el municipio. No manejo los detalles de los intermediarios, pero lo que te puedo contar es lo que sucede conmigo, lo que cobro y lo que hago”.

“No tengo idea de cómo se gestionan esos $18 millones, pero puedo asegurar que lo que recibí yo fue legal y transparente. No hubo ningún pago extra bajo la mesa, ni nada fuera de lo común”, sentenció.