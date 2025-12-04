Javier Olivares genera la primera tensión en el PDG y desafía al partido: “A mí nadie me obliga cómo votar”

El legislador electo afirmó que "nadie puede obligar a nadie a votar de esta o tal manera. El partido no es dueño de los votos de absolutamente nadie".

El diputado electo Javier Olivares protagonizó la primera gran tensión al interior de la nueva bancada parlamentaria del PDG. ¿El motivo? Su decisión de desobedecer la consulta vinculante del partido que determinó votar nulo o blanco en la segunda vuelta presidencial entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.

En diálogo con La Tercera, Olivares desafió a su partido y afirmó que votará por José Antonio Kast.

“Yo no me pierdo en el comunismo jamás, bajo ningún punto de vista. Así que lo dicho, dicho está, y evidentemente no me desdigo de nada lo que haya dicho anteriormente. Yo jamás votaría comunista, estoy muy lejos del comunismo. Y por supuesto que voy a votar por la otra opción para que este país no se pierda en son de esta teoría tan pésima como es el comunismo”, indicó.

Olivares dejó en claro que no respetará la consulta digital vinculante: “A mí nadie me obliga cómo votar, eso es ilegal. Yo no voy a votar ni nulo ni tampoco voy a votar por la señora comunista porque no creo en el comunismo”.

Recordemos que en la elección pasada, el PDG escogió seis diputados, los cuales, por diversas razones, fueron renunciando, quedando un solo representante.