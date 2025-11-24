Jara y Kast tendrán primer cara a cara en foro social: ¿Cuándo, dónde y cómo verlo?

El encuentro del 27 de noviembre contará con seis organizaciones de la sociedad civil y marcará el primer debate entre los candidatos presidenciales tras la primera vuelta.

Jeannette Jara y José Antonio Kast protagonizarán su primer encuentro mediático post primera vuelta el jueves 27 de noviembre en un foro social organizado por Radio Cooperativa y el Hogar de Cristo.

La cita, que se desarrollará entre 8:30 y 10:00 horas, estará centrada en políticas sociales y superación de la pobreza, con la participación de seis organizaciones de la sociedad civil que interpelarán directamente a los candidatos presidenciales.

Organizaciones participantes

El director de Cooperativa, Óscar Pastén, precisó que “el foco del encuentro es hablar de pobreza y políticas sociales”, con la intervención de Hogar de Cristo, Techo Chile, Fundación para la Superación de la Pobreza, Comunidad de Organizaciones Solidarias, Servicio Jesuita Migrante y Fondo Esperanza.

La periodista Cecilia Rovaretti moderará este debate que llega tras las polémicas sobre la participación de los candidatos en estos espacios, ofreciendo a la ciudadanía la primera comparación directa de sus propuestas sociales de cara al balotaje del 14 de diciembre.