Jara y Kast tendrán primer cara a cara en foro social: ¿Cuándo, dónde y cómo verlo?

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
El encuentro del 27 de noviembre contará con seis organizaciones de la sociedad civil y marcará el primer debate entre los candidatos presidenciales tras la primera vuelta.
Jeannette Jara y José Antonio Kast protagonizarán su primer encuentro mediático post primera vuelta el jueves 27 de noviembre en un foro social organizado por Radio Cooperativa y el Hogar de Cristo.
La cita, que se desarrollará entre 8:30 y 10:00 horas, estará centrada en políticas sociales y superación de la pobreza, con la participación de seis organizaciones de la sociedad civil que interpelarán directamente a los candidatos presidenciales.
El director de Cooperativa, Óscar Pastén, precisó que “el foco del encuentro es hablar de pobreza y políticas sociales”, con la intervención de Hogar de Cristo, Techo Chile, Fundación para la Superación de la Pobreza, Comunidad de Organizaciones Solidarias, Servicio Jesuita Migrante y Fondo Esperanza.
La periodista Cecilia Rovaretti moderará este debate que llega tras las polémicas sobre la participación de los candidatos en estos espacios, ofreciendo a la ciudadanía la primera comparación directa de sus propuestas sociales de cara al balotaje del 14 de diciembre.
