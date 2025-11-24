Jara y Kast se desplazan al norte en busca de los votantes de Parisi en segunda vuelta l Dirección: La Moneda

El candidato José Antonio Kast viajó a Iquique, mientras que su contendora Jeannette Jara se prepara para desplazarse a Antofagasta. En ambas ciudades, el excandidato Franco Parisi lideró en el balotaje, lo que las convierte en zonas clave para esta segunda vuelta.

En un nuevo capítulo de Dirección: La Moneda, junto a las periodistas Mónica Rincón, Colomba Eichholz y Macarena Román, ahondamos en el segundo tiempo de la carrera presidencial.

Durante la tarde de este lunes, ocurrió un hito importante para la candidatura de José Antonio Kast, quien obtuvo el apoyo de la familia Piñera Morel.

Sin embargo, la relación entre el exdiputado y el expresidente Sebastián Piñera enfrentó diversos momentos complejos, entre ellos las críticas del fundador del Partido Republicano durante el estallido social y, en 2020, cuando se declaró oposición a la segunda administración del Gobierno de Piñera.

Por su parte, la carta presidencial del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, tras la reconfiguración de su comando y la controversia que generó la salida de su entonces asesor Darío Quiroga y del cantante urbano Balbi el Chamako, se está preparando para su viaje a la Región de Antofagasta, un lugar estratégico debido a la popularidad que tiene el excandidato del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, donde Jara buscará captar a su electorado. De hecho, su contendor estará en Iquique este martes 25 de noviembre.

En el cronograma electoral para esta semana existen dos fechas claves: el jueves 27 de noviembre, cuando los candidatos se encontrarán por primera vez tras los comicios del 16 de noviembre, y el comienzo de la franja electoral, que se inicia el domingo 30 de noviembre.

Mira aquí Dirección: La Moneda