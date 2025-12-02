Jara y respaldo de Ximena Rincón a Kast: “Me llama la atención el tránsito político que ha tenido para apoyar a la ultraderecha”

La abanderada del oficialismo y la DC recordó que cuando Ximena Rincón fue ministra del Trabajo, Jara fue subsecretaria. "Empujamos juntas, en una alianza política de centroizquierda, denominada Nueva Mayoría, una reforma a las pensiones que también las AFP detuvieron", dijo.

Este lunes, dirigentes de Demócratas informaron que el partido apoyará a José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 14 de diciembre.

La presidenta de la tienda -cuya continuidad está en riesgo por los malos resultados obtenidos en la votación del 16 de noviembre-, Ximena Rincón, dijo: “Después de una larga reflexión en la que tuvimos presente lo que el país había dicho hace unos días, en que eligió un rumbo, y ese rumbo no es la continuidad de un mal gobierno”.

Además, reconoció cercanías con las propuestas del candidato republicano.

Bajo ese contexto es que la abanderada presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, se refirió a la situación, afirmando sobre Ximena Rincón: “Ha tenido un tránsito político para apoyar a la ultraderecha”.

“Me llama la atención lo de Ximena Rincón, yo creo que es bueno que la gente recuerde que ella fue ministra del Trabajo mientras yo era subsecretaria y empujamos juntas, en una alianza política de centroizquierda, denominada Nueva Mayoría, una reforma a las pensiones que también las AFP detuvieron”, dijo.

Y agregó: “Entonces me llama la atención el tránsito político que ha tenido para apoyar a la ultraderecha. Yo creo que uno no es quién para juzgar, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, pero nosotras trabajamos bastante bien en el tiempo en que ella era ministra, ella era mi jefa y yo era subsecretaria de Previsión Social, y nunca me manifestó que tuviera algún problema con nuestra alianza de centroizquierda”.

Hay que recordar que aquí, más que la candidata del Partido Comunista, soy la candidata de la centroizquierda chilena. Ahora, si ella ha hecho un tránsito, está en su derecho. Pero me llama la atención, porque de verdad nosotras trabajamos mucho tiempo juntas y no entiendo muy bien”, sentenció Jara.