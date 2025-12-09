Jara y Kast se enfrentan por conmutación de penas humanitarias: Republicano descarta “liberar a ningún preso”

Tras la polémica generada por los dichos del diputado republicano, José Carlos Meza, la candidata oficialista acusó a su rival de respaldar una conmutación de penas que —según dijo— podría beneficiar a pedófilos y violadores de niños, mientras Kast acusó al Gobierno de manipular el debate y de haber otorgado beneficios a agresores sexuales en el pasado.

En el último debate televisado de Anatel antes de la segunda vuelta presidencial, los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentaron en torno a las políticas penitenciarias, el cumplimiento de penas y la eventual conmutación de penas de forma humanitaria a condenados por delitos graves, incluyendo violadores de niños.

La candidata oficialista abrió el fuego cuestionando duramente a su contendor por la discusión impulsada por el diputado, vicepresidente de Republicanos e integrante del comando de Kast, José Carlos Meza.

Jara afirmó que la propuesta podría terminar beneficiando a criminales peligrosos.

“Es importante dar señales claras en contra de la delincuencia, y por eso no me parece correcto que el candidato y su partido estén promoviendo la conmutación de penas para violadores de niños y pedófilos”, acusó.

“Lo que ustedes están proponiendo es sacar a personas de 70 o 75 años que han cometido crímenes horribles. No lo voy a avalar ni aceptar. Me parece impresentable”, añadió, mencionando incluso al exagente Miguel Krassnoff como ejemplo de quienes, advirtió, podrían verse favorecidos.

Jara insistió en que, de llegar a La Moneda, aplicará “toda la mano dura” para asegurar que las condenas se cumplan íntegramente.

Posteriormente, José Antonio Kast respondió con igual dureza, rechazando categóricamente que su programa contemple liberar a condenados por delitos graves y acusando a su rival de tergiversar la discusión.

“No vamos a liberar a ningún preso por la ley de drogas ni por delitos graves. Todos cumplirán sus penas completas en Chile”, dijo.

“Que saquen una frase de aquí y de allá para decir que vamos a liberar pedófilos es falso. Los únicos que han protegido abusadores son ellos (el Gobierno)”, afirmó, acusando al sector oficialista de haber otorgado beneficios en el pasado a personas con antecedentes por delitos sexuales y “terroristas”.

Kast defendió que la discusión en el Congreso sobre indultos humanitarios —que motivó los comentarios de Meza— se basa en criterios aplicados internacionalmente, como los impulsados por el juez español Baltasar Garzón.

“Él dice que nadie merece morir en la cárcel. Si una persona no tiene conciencia, no sabe dónde está, ¿usted la dejaría ahí presa? ¿Va a dejar preso un cuerpo?”, preguntó directamente a Jara.