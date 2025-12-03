País debate archi

Jara exige a Kast que explique su propuesta de reducción fiscal: Candidato republicano evitó responder directamente

Por CNN Chile

03.12.2025 / 09:25

La candidata oficialista aseguró que no reducirá el gasto social y criticó la propuesta de Kast de bajar impuestos a los ricos, mientras él acusó al gobierno de mala gestión presupuestaria.

En un nuevo cruce presidencial, Jeannette Jara y José Antonio Kast confrontaron sus modelos económicos, centrados en la política fiscal y el gasto público. La candidata oficialista afirmó que “no voy a disminuir el gasto social, como propone Kast”, prometiendo en cambio reducir gastos fiscales ineficientes y mantener inversión en seguridad, educación e infraestructura.

Kast replicó criticando la gestión del gobierno actual, acusándolo de “vivir del fiado” y de no planificar adecuadamente el presupuesto nacional.

El choque sobre la política fiscal

Jara exigió a Kast explicar el financiamiento de sus propuestas, cuestionando si recortaría programas como la PGU o la gratuidad.

El candidato republicano evitó responder directamente, enfocándose en criticar la “crisis en la que nos han dejado” y prometiendo un “gobierno de emergencia”.

