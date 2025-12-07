Jara emplaza a Kast por dichos de Meza sobre conmutación de penas y alerta “un retroceso para la sociedad chilena”

La candidata del oficialismo afirmó que las declaraciones del diputado José Carlos Meza buscan justificar un eventual indulto a Miguel Krassnoff y advirtió que abrir esa discusión afectaría gravemente a la protección de la niñez.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), reiteró sus críticas al diputado José Carlos Meza (Partido Republicano), quien esta semana afirmó que la conmutación de penas para personas con enfermedades terminales debería aplicarse incluso a condenados por delitos sexuales contra menores.

Durante una actividad en Iquique, Jara calificó como “gravísimos” los dichos del parlamentario y sostuvo que responden a una estrategia política. “Han avanzado tanto en su discurso tratando de justificar por qué lo van a indultar que ahora están disponibles para que gente que violó a menores de edad, pedófilos, salgan de la cárcel, y eso es inaceptable, no tiene ninguna justificación, aunque tengan 70 u 80 años”, señaló.

La abanderada acusó que este tipo de planteamientos busca allanar el camino hacia un posible indulto al exagente de la DINA, Miguel Krassnoff. En esa línea, advirtió que abrir la puerta a beneficios penitenciarios para condenados por delitos sexuales constituye “un retroceso para la sociedad chilena”.

“El daño que se le hace a la niñez, la violencia y la revictimización que se genera siquiera planteando que estas personas puedan salir de la cárcel lo encuentro realmente grave”, afirmó.

Jara también hizo un llamado a las familias a estar atentas al debate. “Llamo a los padres y madres a estar alerta de estas señales, porque si aún no son gobierno y están planteando cosas como estas, que son completamente descabelladas, es muy complejo lo que podría ocurrir si llegaran a ganar”, indicó.