Jara domina la intención de voto inicial, pero no alcanza a Kast ni Matthei en segunda vuelta, según Pulso Ciudadano

La última encuesta Pulso Ciudadano indica que la candidata del oficialismo encabeza la intención de voto para la primera vuelta, mientras que la competencia se ajusta en posibles escenarios de segunda vuelta.

Una nueva encuesta de Pulso Ciudadano reveló que la exministra Jeannette Jara se perfila como la principal candidata para las elecciones presidenciales, liderando la primera vuelta con un 24,6% de las preferencias. Le siguen José Antonio Kast con 19,4% y Evelyn Matthei con 13,1%.

En tanto, Franco Parisi alcanza un 8,5%, mientras que otros candidatos como Johannes Kaiser, Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Artes y Harold Mayne-Nicholls concentran porcentajes menores.

Los votos nulos o en blanco representan un 10,5%, mientras que un 8,8% de los encuestados no sabe por quién votaría y un 4,3% asegura que no participará en la elección.

Al proyectar los resultados sobre 100% de votos válidos, Jara alcanzaría un 32,2%, Kast un 25,4% y Matthei un 17,1%. Parisi llegaría al 11,1%, Kaiser al 7,2%, mientras que los demás candidatos no superarían el 3,5% del total.

La encuesta también muestra que un 65,7% de la población declara estar muy decidido o decidido sobre su voto presidencial, un 14,6% está medianamente decidido y un 19,7% poco o nada decidido.

Segunda vuelta: Kast y Matthei le ganan a Jara

Respecto a un posible escenario de segunda vuelta, los datos reflejan un empate técnico.

En un eventual duelo entre Jara y Kast, 37,4% de los votantes se inclinaría por Kast, frente a un 32,9% que elegiría a Jara; un 13,3% votaría nulo o en blanco y un 9,8% no sabe.

En un enfrentamiento entre Jara y Matthei, la ventaja sería para Matthei con un 34,8%, frente a un 29,1% de Jara. El 19,4% de los encuestados votaría nulo o en blanco, mientras que el 9,7% no sabe y un 7,0% asegura que no votaría.