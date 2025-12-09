Jara dice que Venezuela “alberga una dictadura” y que su último proceso electoral “fue un fraude”

Consultada sobre la situación política en Venezuela, la candidata Jeannette Jara afirmó: “No me cabe ninguna duda de que el último proceso electoral fue un fraude y que Venezuela se ha convertido en un país que alberga una dictadura”.

La candidata Jeannette Jara se refirió en el debate presidencial de Anatel a la relación entre Chile y Venezuela.

Respecto a la coyuntura política en el país caribeño, la exministra del Trabajo afirmó que “es evidente que Nicolás Maduro debe dejar el poder”. Además, se refirió a las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no dio a conocer las actas.

“El último proceso electoral fue un fraude y Venezuela se ha convertido en un país que alberga una dictadura, que además ha generado fenómenos asociados que nosotros hemos experimentado en Chile, como el de la migración”, subrayó.

En esa línea, reiteró que el rol de los organismos internacionales es clave para enfrentar esta situación.

“Voy a apoyar desde el sistema internacional todas las medidas que promuevan una transición en Venezuela y que sean, por cierto, adoptadas por el propio pueblo venezolano, pero con apoyo desde mi gobierno también”, planteó.

Consultada sobre si respaldaría una amnistía internacional como parte de una transición negociada con Estados Unidos, por ejemplo, en favor de Maduro, puntualizó: “Creo que la amnistía es la injusticia, y no creo que eso, en mi lenguaje, esté presente. Yo creo que hay que juzgar a todas las personas que cometen delitos”.