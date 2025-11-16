Jara destaca resultado de primera vuelta con guiños a Matthei, Parisi, ME-O, Artés y Mayne-Nicholls

En sus palabras la candidata presidencial de Unidad por Chile y la Democracia Cristiana, quien pasó a segunda vuelta con primera mayoría, aprovechó de saludar a las candidaturas que quedaron en el camino. Un gesto de especial importancia si espera aumentar el respaldo en el balotaje.

La primera vuelta de la elección presidencial definió quiénes serán los candidatos a La Moneda que pasan a una segunda vuelta: Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Fue tras conocer más del 50% de los resultados que la abanderada de Unidad por Chile y la Democracia Cristiana apareció en el escenario que instaló el comando en el centro de Santiago.

En sus palabras, la exministra del Trabajo aprovechó de hacer guiños a quienes quedaron en el camino de esta primera vuelta, en un claro gesto de búsqueda de apoyos de cara al balotaje.

“Mientras escribía estas palabras no podía dejar de pensar en una sola idea: creo que Chile es un país grande y es algo que no podemos olvidar. Chilenos y chilenas, no olvidemos lo buenos que somos como país”, comenzó su discurso.

Con un saludo a quienes la apoyaron en esta primera vuelta, Jara aprovechó de mandar un mensaje a quienes no votaron por ella destacando la importancia de defender la democracia y respetarla. “Nos costó mucho recuperarla para que hoy día se ponga en riesgo”, agregó.

Guiños a otros candidatos

En sus palabras, Jara se tomó algunos minutos para dirigirse a otras candidaturas que quedaron en el camino de esta primera vuelta.

“En primer lugar, a Evelyn Matthei, que fue víctima de una campaña horrible, que se basó en instalar mentiras, en desacreditarla. Esos hechos en política no se pueden permitir”, comentó. “Quiero saludar también a Marco Enríquez-Ominami y su tezón, por nunca dejar de compartir su visión de Chile y su análisis crítico. Sin duda un gran aporte para la política, con una opinión contundente que debemos saber valorar”.

Saludando también a Eduardo Artés y a Harold Mayne-Nicholls, la candidata también hizo mención a Franco Parisi, generando abucheos entre el público presente que la propia abanderada oficialista aplacó destacando sus propuestas “radicales e innovadoras” que a su juicio, dado el respaldo que obtuvo, dan cuenta “de un gran sentir ciudadano”.

“Es obligación de nosotros escuchar al pueblo. Al pueblo se le escucha, se le atiende y se le trata de interpretar. Por eso, lo que ha hecho Franco Parisi no es menor y se merece nuestro respeto y aplauso”, expresó Jara.