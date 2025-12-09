País Elecciones 2025

Jara confirma que renunciará al PC si gana las elecciones: “Como lo hicieron otros estadistas, como Piñera”

Por Polet Herrera

09.12.2025 / 21:27

{alt}

La candidata Jeannette Jara confirmó que, en caso de ser electa Presidenta de la República, renunciaría a su militancia en el Partido Comunista. “Me parece un buen gesto, además, como lo hicieron otros estadistas como Sebastián Piñera y Patricio Aylwin”, afirmó.

En la recta final del segundo tiempo de la carrera presidencial, los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast expusieron sus propuestas en el debate presidencial de Anatel.

Consultada sobre cómo puede ofrecer gobernabilidad considerando las diferencias que ha tenido con el Partido Comunista (PC) durante este proceso electoral, la exministra del Trabajo señaló que la política requiere capacidad de diálogo y que, para eso, es necesario converger con diversas colectividades.

“Lo importante es que mi futuro gobierno va a tener no solamente una base política amplia, sino que también social”, precisó.

En esa línea, enfatizó que, tras ganar las primarias oficialistas, se convirtió en la carta presidencial de la centroizquierda. Por lo mismo, su programa inicial experimentó distintos ajustes.

Finalmente, sobre su militancia en el PC, aclaró que en caso de ser electa mandataria renunciaría al partido: “Creo que la presidenta de Chile debe estar por sobre los partidos políticos. Y me parece un buen gesto, además, como lo hicieron otros estadistas como Sebastián Piñera y Patricio Aylwin en su momento”

DESTACAMOS

Servicios Hoy es el último debate presidencial: ¿A qué hora y dónde ver el cara a cara entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?

LO ÚLTIMO

País Jara y Kast se enfrentan por conmutación de penas humanitarias: Republicano descarta "liberar a ningún preso"
Jara confirma que renunciará al PC si gana las elecciones: “Como lo hicieron otros estadistas, como Piñera”
Incertidumbre por viaje de María Corina Machado a Noruega para recibir el Nobel de la Paz
Seremi de Salud de Valparaíso, Lorena Cofré, renuncia a su cargo tras denuncia por acoso laboral en caso de Sol Millakura
Allanamiento a la AFA y a 17 clubes generó impacto en Argentina: Qué investiga la Justicia
Presidente de AMUR sobre nueva Ley de Seguridad Municipal: “Aún persisten vacíos muy importantes”