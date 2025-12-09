Jara confirma que renunciará al PC si gana las elecciones: “Como lo hicieron otros estadistas, como Piñera”

La candidata Jeannette Jara confirmó que, en caso de ser electa Presidenta de la República, renunciaría a su militancia en el Partido Comunista. “Me parece un buen gesto, además, como lo hicieron otros estadistas como Sebastián Piñera y Patricio Aylwin”, afirmó.

En la recta final del segundo tiempo de la carrera presidencial, los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast expusieron sus propuestas en el debate presidencial de Anatel.

Consultada sobre cómo puede ofrecer gobernabilidad considerando las diferencias que ha tenido con el Partido Comunista (PC) durante este proceso electoral, la exministra del Trabajo señaló que la política requiere capacidad de diálogo y que, para eso, es necesario converger con diversas colectividades.

“Lo importante es que mi futuro gobierno va a tener no solamente una base política amplia, sino que también social”, precisó.

En esa línea, enfatizó que, tras ganar las primarias oficialistas, se convirtió en la carta presidencial de la centroizquierda. Por lo mismo, su programa inicial experimentó distintos ajustes.

Finalmente, sobre su militancia en el PC, aclaró que en caso de ser electa mandataria renunciaría al partido: “Creo que la presidenta de Chile debe estar por sobre los partidos políticos. Y me parece un buen gesto, además, como lo hicieron otros estadistas como Sebastián Piñera y Patricio Aylwin en su momento”