Jeannette Jara agradece a Evelyn Matthei por valorar la reforma de pensiones: “La gente está chata de las peleas”

La exministra del Trabajo además recalcó que tras más de una década de trabajo, el verdadero foco debe estar en asegurar que las personas mayores vean reflejado este esfuerzo en pensiones más dignas a partir de enero.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, expresó este martes su agradecimiento a su contendora Evelyn Matthei, representante de Chile Vamos, luego de que esta calificara la reforma de pensiones impulsada por el Gobierno como “una gran reforma”.

La valoración de Matthei se refiere al acuerdo transversal alcanzado en el Congreso —sin la participación del Partido Republicano— que permitió aprobar el proyecto.

Este avance legislativo tuvo lugar durante la gestión de Jara como ministra del Trabajo, y ha sido considerado uno de los hitos más relevantes en materia de seguridad social en la última década.

A través de sus redes sociales, la militante del Partido Comunista destacó la importancia de reconocer los logros y contribuciones al país más allá de las diferencias políticas.

“Gracias por reconocer el trabajo, Evelyn Matthei. En política se ha hecho difícil reconocer el trabajo del otro, y deberíamos hacerlo más, porque la gente está chata de las peleas. Nos costó más de 10 años construir acuerdos para subir las pensiones y dar tranquilidad a quienes trabajaron toda su vida”, señaló.

Finalmente, Jara subrayó que el foco debe estar en los beneficiarios de la reforma: “Lo importante hoy es que las personas mayores tengan la certeza de que en enero sus pensiones subirán”, añadió, recalcando además que “el único sector que se opuso fue Republicanos”.