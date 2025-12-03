Jara a Kast tras respaldo a Jorge Quiroz: “La colusión que organizó tu asesor económico perjudicó a miles de chilenos”

En el debate ARCHI, la exministra del Trabajo cuestionó la defensa de Kast al economista, afirmando que "el estándar ético aquí está muy bajo".

Este miércoles, en el marco del debate ARCHI 2025, la candidata presidencial Jeannette Jara cuestionó a Jorge Quiroz, economista y jefe del programa de José Antonio Kast.

En su minuto a réplica, la exministra del Trabajo cuestionó la defensa del candidato republicano a Quiroz, afirmando que “el estándar ético aquí está muy bajo” y mencionando los casos de colusión.

“Pueden haberlo sancionado o no, pero la verdad es que la colusión que organizó tu asesor económico perjudicó a miles de chilenos. A la gente que cuando iba a la farmacia le cobraban de más porque las empresas se habían puesto de acuerdo por debajo de la mesa y se la estaban jodiendo; de ahí viene tu asesor”, agregó Jara.

En esta línea, recalcó que Quiroz “fue el ideólogo, no fue alguien accesorio. (…) ¿Y sabes cuál es el tema? Que cuando uno quiere presidir Chile, tiene que tener a los chilenos y a las chilenas en el corazón, no a los que se coluden, no a los que se ponen de acuerdo para joderse a las grandes mayorías. Ese va a ser el sello de mi gobierno”.

“Respecto de tus críticas, la verdad, cuando uno nunca ha sacado adelante algo concreto para mejorar el país, es muy fácil criticar. Otra cosa es hacer, y ese ha sido mi sello como exministra, exsubsecretaria y líder social”, cerró la candidata presidencial del oficialismo y la DC.

