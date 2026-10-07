Carabineros asciende póstumamente a Jaime Urrea y bautiza con su nombre el Retén Canteras

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, anunció el ascenso póstumo del sargento segundo Jaime Urrea Burgos al grado de Suboficial Mayor, el máximo dentro de su escalafón.

La decisión fue comunicada este miércoles durante la misa fúnebre del funcionario, realizada en la Catedral de Los Ángeles.

“He dispuesto el ascenso póstumo al grado máximo de Suboficial Mayor al Sargento 2º Jaime Urrea Burgos”, señaló Araya.

La autoridad policial informó además que el destacamento donde trabajaba el funcionario pasará a llamarse Retén Canteras “Suboficial Mayor Jaime Urrea Burgos”.

Urrea, de 40 años y con 18 años de servicio, murió la noche del domingo tras recibir un disparo de escopeta durante un procedimiento por violencia intrafamiliar en la comuna de Quilleco.

El imputado por su muerte permanece detenido y será formalizado este jueves 8 de octubre ante el Juzgado de Garantía de Los Ángeles.