El ministro de Salud, Jaime Mañalich, realizó un balance sobre cómo ha sido el primer mes con casos positivos por COVID-19 en el país, poniendo énfasis en la enorme responsabilidad que ha significado esta pandemia y defendiendo las medidas que ha aplicado.

“Hay momentos más duros, más difíciles. Cuando empezaron los casos no teníamos la menor idea de cómo se iba a perfilar esta epidemia en nuestro país“, dijo el jefe de la cartera de Salud, refiriéndose a la pandema del coronavirus, en entrevista con T13.

Mañalich agregó que los pronósticos eran “muy malos” en un comienzo, y que “afortunadamente las cosas han sido un poquito más suaves en número de nuevos casos, gente hospitalizada”.

El secretario de Estado recapituló hacia octubre de 2019, cuando el país estaba “en un tema político de magnitud, preguntándonos por el futuro de Chile, en una refundación del país”, dando cuenta de lo que antecedió a esta crisis sanitaria.

En ese sentido, el ministro comparó las solicitudes de la ciudadanía en ambos escenarios: “Personas que reclamaban, que hacían una bandera de lucha tan importante en lo que se refiere a las libertades individuales, al derecho a andar en la calle y a manifestarse, hoy día lo único que piden es que se les apliquen restricciones, que salgan los militares a la calle, que todo Chile esté en cuarentena. Entonces, es paradójico”.

En relación a las cuarentenas que rigen sobre algunas comunas del país, el ministro señaló que al mismo tiempo son muchas las personas que continúan realizando su vida con normalidad, no respetando la medida de aislamiento. “Hemos pedido restringir esos niveles de permiso“, agregó en relación de las limitaciones informadas esta jornada.

“Se están arrendando perros para salir a pasear, se están comprando mascotas, se prestan mascotas unos a otros para salir un rato. Lo que es natural, la gente quiere salir pero el mensaje fundamental es quédate en tu casa”, añadió Mañalich.

Por otro lado, el ministro aseguró que la estrategia del Gobierno en relación a esta pandemia, que actualmente ha infectado a 3.404 personas y matado a 18 personas, es más bien manejar niveles de contagio bajos en la población, no evitar los contagios.

“Voy a decir una cosa a riesgo de ser malinterpretado: el esfuerzo aquí no es que nadie se contagie, porque la única manera de protegernos para el futuro de esto es que la mayor cantidad de gente se contagie. Pero que se contagien de una manera lenta, para que no ocurra un momento, como pasa en Italia, como está pasando en Ecuador, en que hay tantas personas enfermas, requiriendo un respirador, una UTI, que el sistema sanitario no puede sacarlas adelante“, aseguró Mañalich.

En tanto, afirmó que el peak más fuerte que enfrentará el país no será a finales de abril, sino más bien en junio. “El problema principal de asistencia lo tendríamos en junio, suponiendo que efectivamente tenemos un brote de influenza suave”

Insumos médicos: las cifras

El ministro también detalló otro punto que ha estado bajo cuestionamiento, que dice relación con la cantidad de aparatos e insumos con los que cuenta la red asistencial de salud en el país.

En ese sentido, Jaime Mañalich aseguró que en total el país contará con 3.315 ventiladores mecánicos, los cuales segmentó de la siguiente manera:

Los 1.229 ventiladores mecánicos que actualmente tiene la red pública y privada. 220 de estos se encuentran hoy disponibles.

797 nuevos “que llegan semana a semana”.

500 nuevos a través de reconversión de máquinas de anestesia.

200 nuevos a través de reconversión de ventiladores pediátricos.

589 nuevos por “reclutamiento” de clínicas y hospitales.

Por otro lado, aseguró que en relación a los tests para detectar el COVID-19 indicó que 900 exámenes se encuentran actualmente sin procesar. Además, los laboratorios se estarían demorando un máximo de 24 horas en procesar las muestras.

Sumado a ello, el Minsal ha comprado un millón de tests rápidos, los cuales usarían en zonas de control de cuarentena.

Para la atención de quienes no tengan dónde cumplir cuarentena, aseguró que cuentan con dos mil habitaciones a nivel país, denominados “hostales sanitarios”.

Nuevo desacuerdo con Cathy Barriga

Finalmente, el ministro de Salud abordó los comentarios de la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien llamó al Gobierno a decretar cuarentena en la comuna.

Esto, asegurando que tienen más de 100 mil habitantes de la tercera edad. Además, indicó que cuentan con 12 ventiladores mecánicos en la comuna, de los cuales 11 ya estarían siendo utilizados.

“La voy a certificar con la fuente que corresponde que es el director del hospital de Maipú. Hablé hace dos horas con él y me dijo que estaba bien”, contestó el ministro.

