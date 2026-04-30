Guerra en Irán y El Niño amenazan suministro mundial de arroz: Precios quedan bajo presión por menor oferta

El suministro mundial de arroz enfrenta nuevas presiones por la guerra en Irán y la aparición del fenómeno de El Niño, en un escenario que podría traducirse en una mayor escasez desde el segundo semestre de este año.

Según consignó Diario Financiero, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió que los agricultores en Asia ya están reduciendo el uso de insumos debido al aumento de costos, especialmente en fertilizantes y combustibles.

Precios de arroz podrían subir por escasez

El conflicto en Irán ha golpeado el flujo de combustible y fertilizantes a través del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio internacional. Ese impacto afecta a productores de países exportadores como Tailandia y Vietnam, además de economías importadoras como Filipinas e Indonesia.

A ese factor se suma El Niño, que durante la segunda mitad del año podría provocar condiciones más cálidas y secas en el sudeste asiático, justo cuando varios países preparan o desarrollan sus principales ciclos de siembra.

“Vamos a asistir a una situación de mayor escasez de la oferta mundial en la segunda mitad del año y a principios del próximo”, afirmó Máximo Torero, economista jefe de la FAO.

El arroz es clave para la seguridad alimentaria global, por lo que incluso interrupciones menores en la oferta pueden impactar precios y presionar los presupuestos familiares, especialmente en países de Asia y África.

La preocupación también apunta a la cadena logística. Operadores del mercado han advertido problemas por falta de sacos de polipropileno, menor disponibilidad de camiones para trasladar arroz a puertos y disrupciones en el transporte marítimo.

El escenario revive temores de episodios anteriores de tensión en el mercado. En 2008, restricciones a la exportación duplicaron los precios del arroz y provocaron disturbios en varios países. Más recientemente, entre 2022 y 2023, las restricciones aplicadas por India también impulsaron alzas y compras de emergencia.

India, Tailandia y Filipinas iniciarán sus principales cultivos entre junio y julio, mientras Vietnam e Indonesia ya avanzan en sus cosechas de segunda temporada, por lo que los próximos meses serán clave para medir la magnitud real del impacto en la oferta global.