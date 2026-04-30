Los precios del petróleo se disparan a su nivel más alto desde 2022 en medio de bloqueo a Irán

(CNN En Español – CNN Chile) — El precio del petróleo superó los US$ 126 dólares este jueves, el más alto desde 2022, ante la preocupación de los operadores por una guerra prolongada entre Estados Unidos e Irán tras la decisión del presidente Donald Trump de extender el bloqueo de los puertos iraníes.

El crudo Brent, de referencia mundial, subió más del 12 % a primera hora del jueves, antes de moderar parte de sus ganancias y cotizar a US$ 124 a las 2:28 de la madrugada del jueves.

El crudo WTI, de referencia estadounidense, subió más del 3 %, superando los US$ 110 por barril.

Este último repunte se produce cuando el precio medio nacional de la gasolina en Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en cuatro años, situándose en torno a los US$ 4,23, según datos de la AAA, como consecuencia del vertiginoso aumento de los costos de la energía provocado por la guerra entre Estados Unidos e Irán, que ha elevado la cotización en más de un 27 %.

Los precios mundiales del crudo se han disparado en los últimos días tras el fracaso de las negociaciones cara a cara entre Estados Unidos e Irán, lo que mantiene prácticamente cerrado el estrecho de Ormuz, un canal fundamental para el transporte de petróleo y gas.

El incremento de los costos también llega tras una reunión entre Trump y sus principales asesores, durante la cual el presidente declaró que quería que continuara el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes, según informaron a CNN fuentes familiarizadas con las conversaciones.

El equipo del mandatario ha comenzado a sentar las bases para dicha extensión, incluido un cierre a largo plazo del estrecho de Ormuz.

Vandana Hari, fundadora de la empresa de análisis del mercado energético Vanda Insights, afirmó que los precios del petróleo “no tienen más remedio que subir” hasta que se vislumbre la reapertura del estrecho.

“Por ahora, cómo y cuándo podría suceder eso es una incógnita”, sostuvo, y agregó que es poco probable que otras semanas de estancamiento le sienten bien a Trump.

Irán ha restado importancia al impacto del bloqueo naval estadounidense, y el Gobierno ha afirmado que no hay “ninguna preocupación” sobre el suministro y la distribución constante de combustible.

“El enemigo no logrará nada mediante un bloqueo naval a Irán”, declaró el ministro de Petróleo iraní, Mohsen Paknejad, quien instó a la población a reducir el consumo mientras el país lanza una amplia campaña de ahorro energético.

Según informaron los medios estatales, un alto asesor militar del líder supremo de Irán advirtió que, si el bloqueo continúa, “Irán responderá”.

“Este bloqueo prácticamente no ha logrado nada y no han podido hacerlo cumplir”, declaró Mohsen Rezaei, según la emisora ​​estatal iraní IRIB.

La posibilidad de nuevas acciones militares en Medio Oriente ha puesto en alerta a los operadores, declaró Janiv Shah, vicepresidente de mercados petroleros de Rystad Energy.

El tránsito diario a través del estrecho se ha reducido prácticamente a cero desde que comenzó la guerra a finales de febrero, lo que ha dado lugar a lo que la Agencia Internacional de Energía ha calificado como la “mayor interrupción del suministro de la historia” para los mercados mundiales de combustible.

Desde que Estados Unidos e Irán alcanzaron un alto el fuego temporal a principios de abril, se ha producido un ligero aumento en el número de buques petroleros y gaseros que transitan por el estrecho, aunque se han mantenido en cifras de un solo dígito, según datos de S&P Global Market Intelligence.

La perspectiva de prolongar la paralización de las exportaciones de energía de Medio Oriente no augura nada bueno para la economía mundial, que ya sufre escasez de combustible, aumento de la inflación y una actividad de consumo reducida.

Con el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado durante los últimos dos meses, los analistas señalan que los mercados energéticos podrían tardar hasta un año en recuperar el equilibrio normal entre la oferta y la demanda.

Los economistas advierten que, si la interrupción se prolonga hasta la segunda mitad del año, podría desencadenar una recesión global.

Con el vencimiento del contrato de Brent de junio al final de la sesión, el volumen de negociación se ha desplazado hacia los futuros de julio. Este contrato, más activo, superó los US$ 113 por barril el miércoles por la noche, antes de caer a alrededor de US$ 112 el jueves por la mañana.

Los consumidores podrían ver un aumento de precios

A medida que suben los costos del petróleo, los consumidores podrían enfrentarse a precios más elevados para productos de uso diario cuya fabricación requiere energía, así como para materiales derivados como el plástico, el caucho sintético o los textiles.

La actual escasez del mercado ya está afectando el suministro de artículos como guantes médicos, fideos instantáneos y cosméticos, sobre todo en Asia, que importa la mayor parte de su energía y produce la mayoría de los bienes del mundo.

Según Alicia García-Herrero, economista jefe para Asia Pacífico de la firma financiera Natixis, el aumento de los precios del crudo probablemente obligará a la Reserva Federal de Estados Unidos a retrasar la bajada de los tipos de interés a medida que sube la inflación.

Esta semana, la empresa revisó sus previsiones de una bajada de tipos en Estados Unidos, pasando de julio a septiembre.

Los operadores esperan que la Reserva Federal, cuya reunión de dos días finaliza el jueves, mantenga sin cambios la tasa de los fondos federales en la que probablemente sea la última reunión de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal.

“A nivel mundial, los precios del petróleo por encima de los US$ 125 el barril provocan una destrucción de la demanda, volatilidad en los mercados bursátiles y dilemas para los bancos centrales entre el control de la inflación y el apoyo al crecimiento”, manifestó García-Herrero.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.