Feriado por el Día del Trabajador: Sernatur proyecta más de 270 mil viajes para este fin de semana largo

Las autoridades proyectan que se realizarán más de 270 mil viajes durante este fin de semana largo, que será entre este jueves 30 de abril y el sábado 2 de mayo.

Este viernes 1 de mayo es feriado irrenunciable en Chile por el Día del Trabajador, por lo que muchos trabajadores y trabajadoras tendrán el día libre para disfrutar o descansar.

Parte de la ciudadanía, además, decide viajar hacia otras regiones para tener unas “minivacaciones”.

De esa manera, la Subsecretaría de Turismo junto al Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) calcularon que se harán 270.899 viajes con pernoctación a nivel nacional. Dicho número representa un aumento de cerca de 12% en comparación con el mismo feriado de 2025, año en que se registraron 242.010 viajes.

Esta alza se explica mayormente porque el feriado de este año se considera como parte del fin de semana largo, a diferencia de 2025 cuando el 1 de mayo cayó día jueves.

La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, comentó que “las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana debieran ser las principales beneficiadas, pero finalmente también es un beneficio para la activación de las economías locales de las 16 regiones”.

Asimismo, invitó a las personas a “conocer las experiencias que tenemos en Chile, en los parques nacionales, de gastronomía, y así también activar la cadena de valor que significa el turismo. Y siempre también recurrir a chileestuyo.cl, de manera de poder reconocer la oferta formal y sostenible de Chile”.

Mientras que el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, detalló que se proyecta que Puente Alto, Maipú y Las Condes “sean las principales comunas emisoras de este feriado, generando entre 26 mil y 36 mil viajes totales con pernoctación. En tanto, Viña del Mar, El Tabo y Algarrobo serán las principales comunas de destino de los turistas, acumulando entre 18 mil y alrededor de 26 mil viajes de turismo interno”.