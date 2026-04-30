“Se están asfixiando como un cerdo relleno”: Trump advierte que bloqueo naval a Irán podría extenderse por meses y petróleo vuelve a subir

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el bloqueo naval contra Irán podría extenderse por meses, en una nueva señal de presión sobre Teherán que volvió a tensionar los mercados energéticos.

En una entrevista con Axios, el mandatario sostuvo que no levantará la medida hasta alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. “El bloqueo es algo más efectivo que los bombardeos”, afirmó, junto con insistir en que Irán no debe acceder a un arma nuclear.

Trump también recurrió a una dura frase para describir el impacto de la medida: “Se están asfixiando como un cerdo relleno”. Según el mandatario, la situación “va a empeorar” para Irán si no acepta negociar bajo las condiciones planteadas por Washington.

La tensión se produce luego de que Trump rechazara una propuesta iraní que contemplaba reabrir el estrecho de Ormuz antes de retomar conversaciones sobre su programa nuclear, de acuerdo con reportes internacionales.

El efecto en los mercados fue inmediato. Reuters informó que el Gobierno estadounidense ya analizó con ejecutivos de grandes compañías energéticas el posible impacto de una prolongación del bloqueo sobre los precios del petróleo y el suministro global.

En paralelo, los precios del crudo volvieron a subir ante el temor de nuevas interrupciones en la oferta. El Brent escaló sobre los US$115 por barril, mientras los mercados seguían atentos a la posibilidad de que el bloqueo se mantenga por un período prolongado.

La Casa Blanca ha defendido la medida como una herramienta de presión para forzar un acuerdo nuclear, aunque el escenario mantiene abiertas nuevas tensiones en una zona clave para el tránsito energético mundial.