Bellolio (UDI) por extensión del nuevo estado de excepción: “Me parece demencial (…), imagínense que esto mismo lo hubiera propuesto Jeannette Jara”

El alcalde de Providencia y exvocero del gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Bellolio, se refirió a la reforma constitucional de la administración de José Antonio Kast.

Consultado en Radio Pauta sobre la propuesta de crear un Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública, el gremialista respondió: “A mí me parece que 240 días de un estado de excepción de manera unilateral, digamos, por el Presidente, sin que haya una aprobación política por parte del Congreso (…) Me parece demencial, por tanto, espero que no aparezca y que no se apruebe”.

En esa línea, transparentó que ha planteado sus inquietudes sobre este tema a distintos personeros: “Yo más bien lo que he tratado de decirle a algunos parlamentarios es: imagínense que esto mismo lo hubiera propuesto Jeannette Jara si hubiera ganado ella, puesto que cuando uno hace una reforma constitucional tienes que imaginarte que la ocupas tú cuando estás en el gobierno y la ocupa el otro cuando tú no estás en el gobierno. O sea, es una institución, por definición. Y por lo mismo, no puede ser sin contrapesos”.

Por tanto, remarcó que “me parece que tal como está, es completamente demencial, y además no rasca donde pica, digamos. Entonces, yo creo que en términos de seguridad hay que tener más acciones concretas de ejecutar bien, coordinar bien y hay algunas que sí que tienen que ir como con flagrancia, con investigación, pero siempre teniendo los contrapesos, ya sea en el Poder Judicial o en el Congreso, en que también hace de contrapeso algunas decisiones”, por ejemplo, en la elaboración de listas de líderes de bandas criminales y organizaciones terroristas.

“¿Qué pasaría si es que un gobierno que no es de mi color político incorpora tu partido como parte de esa organización criminal o terrorista? Es lo que han hecho, eso no es nada nuevo, es lo que han hecho otros países que han llegado después a una deriva autoritaria bajo esa fórmula. Entonces, aprendamos también de esa experiencia, y me parece que esto tiene que ser modificado de manera brutal”, planteó.

Por tanto, destacó el rol del timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, en esta materia.

“Agradezco que el presidente de mi partido, Guillermo Ramírez, haya dicho que, tal como estaba, no se podía aprobar, y que el gobierno haya recibido algunas cosas, pero espero que se cambie por completo”, dijo en el citado medio.

Cabe mencionar que la reforma constitucional tiene como objetivo fortalecer el sistema nacional de seguridad pública y propone la creación de un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública.

Este nuevo estado de excepción se podrá decretar en caso de una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública, y será el Presidente de la República quien lo declare y determine las zonas donde se aplicará. La medida podrá extenderse hasta por 120 días y ser prorrogada una vez por el Mandatario, lo que permitiría extender su duración hasta por 240 días.