Jadue al borde del juicio: Fiscalía presenta acusación por Caso Farmacias Populares y candidatura a la Cámara queda en suspenso

La defensa del exalcalde, liderada por la defensora penal pública Yessica Aguilera, busca frenar el avance de la causa y pidió más plazo para continuar con diligencias pendientes, cuestión que será discutida en una audiencia clave el próximo 28 de agosto.

El futuro judicial y político de Daniel Jadue entra en una fase decisiva.

Esto, luego de que se revelara que la Fiscalía Regional Centro Norte presentó formalmente la acusación contra el exalcalde de Recoleta en el marco del Caso Farmacias Populares, en el que se investigan presuntos delitos de corrupción relacionados con su gestión en la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).

La fiscal Giovanna Herrera, quien lidera la indagatoria desde 2021, ingresó el pasado 8 de agosto la acusación ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, junto con un disco duro que contiene copia digital de toda la carpeta investigativa.

Según La Tercera, en el mismo escrito, la persecutora solicitó el cierre formal de la investigación, paso previo para avanzar a un eventual juicio oral.

Pese al avance del Ministerio Público, la defensa del también dirigente comunista ha insistido en que se trata de una operación con motivaciones políticas.

La defensora penal pública Yessica Aguilera, representante legal del exjefe comunal, presentó recursos para extender el plazo indagatorio, los cuales serán discutidos en una audiencia clave fijada para el próximo 28 de agosto a las 10:00 horas, según lo determinó la jueza Paulina Moya.

Riesgos políticos

Más allá del frente judicial, el caso amenaza con tener implicancias directas en el futuro político de Jadue.

El Partido Comunista ya definió que el exalcalde postulará como candidato a diputado por el distrito 9, el mismo que actualmente representa la diputada Karol Cariola, quien busca dar el salto al Senado por Valparaíso.

Sin embargo, la Constitución establece que una persona acusada por delitos que conlleven penas aflictivas pierde automáticamente su derecho a sufragio. Y, sin ese derecho, no puede ser candidato.

En ese contexto, el Servicio Electoral (Servel) publicará el lunes 18 de agosto los padrones electorales auditados y la nómina de inhabilitados para votar.

A partir de esa fecha, se abre un plazo de 10 días para presentar reclamaciones, el cual culmina el 28 de agosto, el mismo día de la audiencia judicial.