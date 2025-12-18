Jadue arremete tras derrota de Jara en segunda vuelta: “El Gobierno de Boric es el mayor responsable”

El excandidato presidencial del Partido Comunista además aseguró que el Gobierno eliminó ayudas sociales "por esta enfermedad tecnocrática de cuidar la responsabilidad fiscal, la inflación y todo este lenguaje económico neoliberal".

El exalcalde de Recoleta y excandidato presidencial, Daniel Jadue (PC), se refirió a la derrota de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, en la segunda vuelta del pasado 14 de diciembre.

Durante una transmisión de su programa “Sin Maquillaje“, el también acusado de delitos de corrupción en el marco del caso Farmacias aseguró que la administración de Gabriel Boric es “un Gobierno que prometió transformaciones y que terminó siendo el gobierno del doble desistimiento. Renunció al cambio constitucional”.

En esa línea, recordó que Boric hizo un “llamando a aprobar para reformar. O sea, sumándose al coro de la derecha que decía que el texto constitucional era malo y que después lo íbamos a tener que cambiar. Y el texto constitucional era sumamente bueno”.

Del mismo modo, aseguró que fue un Gobierno que “traicionó su programa“.

“Aprobó el TPP-11, militarizó La Araucanía, hizo todo lo que antes decía que no se podía hacer. Es un gobierno que tenía ese techo que le ponía a la candidata Jeannette (Jara), que hizo todo el trabajo que podía hacer”, recalcó Jadue.

Respecto a la causa del triunfo del Presidente electo José Antonio Kast, el exalcalde además sostuvo que “el Gobierno de Boric es el mayor responsable, junto con la autocrítica de la izquierda“.

“El gobierno es responsable de haber eliminado las ayudas sociales que venían de la salida de la pandemia por esta enfermedad tecnocrática de cuidar la responsabilidad fiscal, la inflación y todo este lenguaje económico neoliberal que hemos aprendido tan bien”, acotó.