Jadue arremete contra Tohá tras polémicos dichos: “Después no nos pidan que nos cuadremos con alguien que nos desprecia”

En una entrevista, la exministra descartó una primaria con el exalcalde, aludiendo a diferencias respecto a temas como la democracia y los derechos humanos.

Sigue la tensión al interior del oficialismo a raíz de los dichos cruzados entre Carolina Tohá y Daniel Jadue, siendo este último quien lanzó nuevos dardos.

“Después no nos pidan que nos cuadremos con alguien que nos desprecia y nos falta el respeto cada vez que puede”, arremetió Jadue contra la exministra.

¿Qué pasó?

La polémica surgió luego de que precandidata presidencial del PPD señalara que le incomodaría una primaria con Jadue, aludiendo a diferencias respecto a temas como la democracia y los derechos humanos.

“Significaría hacer cambiar de postura respecto a cosas que yo considero intransables, como el respeto a la democracia y a los estándares de derechos humanos en cualquier parte del mundo”, dijo a Radio ADN.

La otrora secretaria de Estado acusó a Jadue de tener “una serie de posturas que lo ponen bastante alejado de lo que ha sido el marco con que se ha trabajado en este sector en este tiempo”.

En conversación con Bio-Bío, recalcó que el problema “aquí no se refiere a los partidos, sino a ciertas posturas que han tomado algunas personas (Jadue) en particular respecto a la situación actual en Venezuela”.

Afirmó que al ir a una primaria “estás haciendo un ejercicio en el que asumes que si gana otro tienes que apoyarlo”. “Entonces, no veo a Chile transformado en el primer socio estratégico de Maduro”.

Jadue replica

En su programa Sin Maquillaje, el exalcalde de Recoleta acusó a sectores del oficialismo de pretender “votos sin respeto”, rechazando duramente las comparaciones con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Aquellos que se quieran reír o que quieran hacer caricatura de las resoluciones que hacemos los comunistas, que después no nos pidan que nos cuadremos con alguien que nos desprecia y que nos falta el respeto cada vez que puede”, sostuvo.

En esta línea, tildó de “caricatura burda” un posible alineamiento del PC con el chavismo: “Esto de que Chile se podría convertir en el principal socio de Maduro no da ni siquiera para pensar en un debate serio con alguien que no es capaz de presentar ideas”.

Finalmente, el líder comunista alertó sobre el peligro de desmotivar a los votantes de izquierda, recalcando que “hay que ser mucho más cuidadoso y mucho más respetuoso entre los distintos bloques del oficialismo, porque también la gente se desmotiva”.

“Quiero recordar a la gente de la Concertación, sobre todo, que el millón ochocientos mil personas que entre los gobiernos de Frei y Lagos se fue para la casa, no se fue a votar por la derecha. Se fue para la casa, no votó por la derecha, no votó por nadie”, cerró.