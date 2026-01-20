"No está a la altura de los desafíos...": El día que Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda, criticó candidatura de Kast a la Presidencia

El nombramiento hace reflotar algunos dichos del nuevo secretario de Estado, mostrándose escéptico a un eventual triunfo de Kast.

La noche de este martes, el presidente electo, José Antonio Kast, anunció la conformación de su gabinete ministerial y designó al arquitecto Iván Poduje como nuevo ministro de Vivienda.

En medio de la campaña electoral de alcaldes y gobernadores, Poduje, quien estaba compitiendo con Macarena Ripamonti por la alcaldía de Viña del Mar, marcó en CNN Prime algunas definiciones, distanciándose de algunos sectores de derecha.

El pasado 15 de octubre, Poduje se mostró abierto a participar en un eventual gobierno liderado por Evelyn Matthei, entonces excandidata presidencial de Chile Vamos. Sin embargo, en esa misma instancia expresó reparos ante la posibilidad de que José Antonio Kast llegara a la Presidencia.

“No creo que José Antonio Kast sea presidente”, afirmó entonces Poduje, cuestionando su liderazgo y señalando que “no está a la altura de los desafíos modernos que tiene el país. Creo que es un candidato muy conservador para el país que tenemos hoy día y no han sido afortunadas sus declaraciones en varios temas”.

