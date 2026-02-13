Iván Poduje cuestiona a Camila Vallejo por reconstrucción en Viña del Mar: “Se fue a sacar fotos, se comprometió y nunca más volvió”

En conversación con CNN Chile Radio, el futuro ministro de Vivienda además aseguró que -en caso que se concrete la expropiación de la toma de San Antonio- le darán prioridad a las personas que están esperando y no a las que habitan dicha toma.

El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, se refirió a los desafíos que enfrentará el gobierno de José Antonio Kast, luego del cambio de mando del próximo 11 de marzo.

En conversación con CNN Chile Radio, Poduje abordó la recontrucción de zonas afectadas por incendios, tales como Viña del Mar en 2024 y -más recientemente- Penco y Tomé.

Respecto al primer caso, aseguró a modo de balance que hay “470 viviendas sobre un universo de 4.600“. También sostuvo que en la gestión ha habido “muy poco despliegue, mucho desorden. No hay nadie tomando decisiones”.

Además, aseguró que “hemos tenido una ministra de enlace que se fue a sacar fotos, después se fue”. Consultado sobre si se trataba de la ministra Vallejo, Poduje recalcó que “la ministra Vallejo se fue a sacar fotos, se comprometió a hacer cosas y nunca más volvió“.

“Luego tuvimos a la ministra Javiera Toro, que es una persona bien intencionada, inteligente, pero que no sabe nada de reconstrucción. Luego pusieron un gerente de reconstrucción, un señor Coronado, que tenía muy buena voluntad pero era a honorarios, no podía firmar. Luego volvió el ministro Montes”, añadió.

Posteriormente, Poduje también abordó los dichos de Vallejo sobre buscar puntos políticos en los reproches que ha realizado recientemente Contraloría respecto a la reconstrucción en Viña del Mar.

En esa línea, el futuro ministro de Vivienda sostuvo que “yo le diría a la ministra Vallejo que nosotros hemos hecho nuestra pega. Lo que es político es que ella se vaya a pasear a la reconstrucción, se saque fotos con víctimas, se comprometa a hacer cosas y después se vaya”.

“¿A qué fue la ministra Vallejo, ministra de enlace? Yo le diría que eso es política. Lo que ella hizo es política, y de la más pequeña. Porque engañó a las familias que estaban allá. Entonces, antes de criticar, usted debiera hacer un mea culpa por haberse ido a comprometer con familias que estaban con estrés post traumático que confiaron en usted y después les dijeron que no iba a ir más”, sentenció.

Puedes ver la entrevista completa en el video destacado de la parte superior: