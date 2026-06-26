Oposición valora propuesta de mesa técnica por reforma tributaria: “Eso es lo que le hemos pedido al Gobierno hace rato”

El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, valoró la propuesta de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, para conformar una mesa técnica entre oficialismo y oposición que permita abordar la discusión de la reforma tributaria.

El parlamentario aseguró que se trata de una solicitud que desde la oposición han planteado al Gobierno desde la presentación del proyecto.

“Me alegra mucho que la presidenta del Senado, Paulina Núñez, haya tomado lo que desde la oposición le hemos venido pidiendo al Gobierno hace rato”, señaló.

Iván Flores pide mesa técnica por reforma tributaria

Flores sostuvo que la instancia debería reunir tanto a representantes del oficialismo como de la oposición, con el objetivo de buscar un acuerdo en torno a los puntos más sensibles de la iniciativa.

“Que formemos una mesa técnica tanto de oficialismo como de oposición para ver si podemos llegar a un acuerdo”, afirmó.

En esa línea, aclaró que la discusión no debe confundirse con la aprobación de recursos para la reconstrucción, ni con eventuales modificaciones vinculadas a permisología.

“No sobre los recursos para la reconstrucción, que hay que aprobarlos de todas maneras; no sobre algunas modificaciones que tienen que ver con la permisología. Tomemos un acuerdo sobre esta reforma tributaria, que es tan peligrosa para Chile”, planteó.

El senador DC afirmó que existen aspectos del proyecto que generan preocupación en distintos sectores e instituciones económicas.

Entre ellos mencionó la invariabilidad tributaria, la rebaja a las mayores empresas y otros puntos de la propuesta del Ejecutivo.

“Sobre la invariabilidad tributaria, la rebaja a las mayores empresas, sobre otros aspectos que de verdad generan mucha preocupación dentro de un número importante de instituciones económicas”, sostuvo.

Flores también cuestionó la actitud del Gobierno en las conversaciones sostenidas hasta ahora y apuntó directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

“Cuando el Gobierno ha dicho sentémonos a conversar, pero el ministro Quiroz se sienta, escucha, se para y se va. No hay ningún cambio de postura, ni cambio de actitud, ni cambio de nada”, afirmó.

En ese sentido, el senador sostuvo que el Ejecutivo debe mostrar mayor disposición a modificar su posición si busca alcanzar un acuerdo amplio.

“Y eso es un monólogo, no es un diálogo”, cerró.