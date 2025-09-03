ISP retira del mercado fármaco no indicado para el diagnóstico que decía tratar

El medicamento Glóbulo Compuesto 10, de Laboratorios Knop S.A., decía en su indicación que era coadyuvante en el tratamiento de dolor reumático y migraña, pero decía decir coadyuvante en el tratamiento de anorexia.

El Instituto de Salud Pública (ISP) informó sobre el retiro voluntario de un lote del fármaco Glóbulo Compuesto 10, de Laboratorios Knop S.A., debido a que “según lo notificado por el titular del registro, los rótulos señalan la indicación ‘Coadyuvante en el tratamiento del dolor reumático y la migraña’, debiendo decir ‘Coadyuvante en el tratamiento de la anorexia. Estimulante del apetito'”.

Lo anterior “podría ocasionar una dispensación errónea del producto, confusión en el paciente y un error de medicación (medicamento no indicado/apropiado para el diagnóstico que se pretende tratar)“.

El organismo aclaró que esta medida solo afecta al lote 2505074.

El principio activo del medicamento es Strychnos nux vomica C6, Cinchona pubescens C6, Lycopodium clavatum C6 y Hydrastis canadensis C6, y tiene clasificación terapéutica como homeopático.

El producto Glóbulo Compuesto 10 “tiene una mezcla de principios activos Strychnos nux vomica C6, Cinchona pubescens C6, Lycopodium clavatum C6 y Hydrastis canadensis C6 en su formulación, cuya indicación terapéutica aprobada es coadyuvante en el tratamiento de la anorexia. Estimulante del apetito. Su administración es por vía oral”.

El ISP recomendó a la población a que, en caso de disponer del producto y el lote identificado, no utilizarlo y reemplazarlo por otro lote o producto similar.

Asimismo, llamó a verificar si el fármaco que se tiene corresponde al lote afectado. “Si corresponde, comuníquese con su médico tratante o con el químico farmacéutico de la farmacia en donde se le entregó el medicamento para que lo asesoren, en caso contrario, puede emplearlo sin problemas, como le fue indicado”.

Para los servicios de salud, distribuidores y farmacias, el Instituto señaló que “cada establecimiento deberá revisar si dispone de existencias del lote afectado del producto farmacéutico Glóbulo Compuesto 10 de Laboratorios Knop S.A., en caso de existir, debe ser segregado para retirarlo y devolverlo al Laboratorio, por los cauces habituales”.