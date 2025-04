“Una enorme injusticia”, “ningún funcionario nos advirtió”: 5 frases de la despedida de Isabel Allende ante el Senado

La senadora socialista se dirigió ante la Sala para abordar lo que ha dejado el trascendido del fallo del TC, el cual la cesó de su cargo como parlamentaria tras la fallida compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende.

Este martes la senadora Isabel Allende se dirigió a la Sala de la Cámara Alta para referirse al fallo del Tribunal Constitucional (TC), el que termina con su destitución, según ha trascendido, por vulnerar la prohibición de realizar contratos con el Estado.

Esto, luego de la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, sobre la cual parlamentarios de Chile Vamos y del Partido Republicano acudieron hasta el TC. Así, el tribunal determinó cesar en su cargo a la senadora socialista, en un fallo cuyo detalle aún se desconoce.

Estos fueron cinco momentos clave de la intervención de Isabel Allende.

“Jamás he tenido un contrato con el Estado”

Reconociendo la existencia del artículo 60 de la Constitución Política de Chile, que en su inciso segundo hace referencia a que cesa en su cargo el diputado o senador que celebre contratos con el Estado, la senadora afirmó que “jamás ha tenido contrato alguno con el Estado y no tengo y nunca he tenido una empresa”.

“¿Se imaginan ustedes que habría puesto en riesgo más de 30 años de servicio público, de lucha democrática, si hubiese tenido conciencia de estar infringiendo supuestamente una norma constitucional?”, añadió la parlamentaria.

🔴Senadora Isabel Allende: “Jamás he tenido contrato alguno con el Estado” 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/vFvlnEQMR4 — CNN Chile (@CNNChile) April 8, 2025

“Ningún ministerio, ningún funcionario nos advirtió”

Allende continuó su intervención asegurando que “en ningún momento ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada, nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilidad constitucional”.

Así, afirmó que su trayectoria “habla por sí sola” y da cuenta del apego a las normas, la ley y la Constitución y “de lo absurdo que resulta pensar en una intención maliciosa de mi parte”.

🔴Senadora Isabel Allende: “En ningún momento, ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada, nos advirtió que existía una posible inhabilidad constitucional” 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/lDc1kI4WcN — CNN Chile (@CNNChile) April 8, 2025

“Es una enorme injusticia”

Por otro lado, la senadora apeló a una futura revisión sobre las facultades y labores del TC, indicando que lo ocurrido es su caso “es una enorme injusticia, en un caso en que se ha aplicado erróneamente la ley, pero no justicia”.

🔴Senadora Isabel Allende se refiere al fallo del TC: “Esto es una enorme injusticia. Se aplicó erróneamente la ley, pero no se hizo justicia” 💻https://t.co/Ox6C5F7hT4 pic.twitter.com/hXYdoVbT9i — CNN Chile (@CNNChile) April 8, 2025

“Nunca he usado mi cargo para obtener un beneficio personal”

“Se ha dado por cierto mi cese en el cargo y a la fecha no he sido notificada”, dijo además la senadora. “Lamento que el Tribunal Constitucional no haya accedido o haya considerado lo mejor de nuestros argumentos. Sostenemos que el proceso de compra se llevó a cabo dentro del marco del derecho público, no del derecho privado”.

A ello, agregó lo que dijo en su intervención la contralora Dorothy Pérez ante la comisión investigadora, quien detalló que la compra en sí no se concretó, pues no pasó a su segunda etapa.

“Nunca he usado mi cargo para obtener un beneficio personal. La cuestionada compraventa era para el cumplimiento de un fin público, impulsado por el Gobierno”, agregó.

“La política no es un espectáculo”

Por otro lado, la parlamentaria socialista destacó que durante su trayectoria presidió tanto la Cámara de Diputadas y Diputados como el Senado, además de no haber sido “parte de la farándula política”.

“Creo profundamente que la política no es un espectáculo, es un acto de servicio público”, señaló.