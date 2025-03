Irací Hassler enfatiza que “no se gastó ningún peso del municipio” en Sierra Bella y defiende a la diputada Cariola

La exalcaldesa de Santiago calificó como "lamentable" la exposición que ha enfrentado Cariola en medio del nacimiento de su hijo. Además, reiteró que la compra de Sierra Bella no se concretó.

Durante la noche de este martes, la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, se refirió, a través de un comunicado, a la controversia generada por el intercambio de mensajes con la diputada Karol Cariola en el denominado caso Sierra Bella.

A través de una declaración publicada en su cuenta de X, la militante del PC expresó su solidaridad con su par del partido y calificó como “lamentable” la “exposición que ha vivido a horas del nacimiento de su primer hijo”.

En cuanto a los hechos, expuso que han transcurrido cerca de dos años de investigación, “se ha despejado que no existen antecedentes en mi contra” y subrayó que “siempre he actuado de buena fe y soy inocente de los cargos que me acusaron los políticos del Partido Republicano“.

A dos años del inicio de la investigación por Sierra Bella, se ha despejado que no existen antecedentes en mi contra.

“Hay que recordar que una vez que la Contraloría emitió el informe cuestionando el proceso de adquisición de Sierra Bella, instruí acatarlo en su totalidad, pedí la renuncia de los directores involucrados en el proceso, desde el municipio presentamos una querella contra los tasadores y tomamos acciones para anular la compra venta. Es decir, la compra no sé realizó y no se gastó ningún peso del municipio“, detalló en el escrito.

Respecto al contenido de las conversaciones, sostuvo que los chats que se han filtrado “dan cuenta de una conversación en la que se manifiesta una sincera preocupación por la salud y el bienestar de las mujeres”.

Finalmente, manifestó estar disponible para colaborar con cualquier investigación.