Irá a su última asamblea de la ONU: La agenda del presidente Boric en Nueva York

Reuniones bilaterales, eventos especiales y reuniones de Alto Nivel son parte de las actividades realizará el mandatario durante su estadía en Estados Unidos.

Dentro de pocas horas, el presidente Gabriel Boric viajará a Estados Unidos para participar en la Semana de Alto Nivel del 80° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Esta será la última vez que Boric asista en calidad de jefe de Estado al foro que reúne a líderes mundiales en torno a los principales desafíos globales y donde se esperan importantes anuncios.

Lunes 22 de septiembre

El presidente Boric viajará a Nueva York para participar en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

Lo acompañarán el presidente del Senado, Manuel José Ossandón; el canciller Alberto van Klaveren; y las ministras Javiera Toro, Antonia Orellana y Maisa Rojas.

También integrarán la delegación la senadora Alejandra Sepúlveda, los senadores Iván Moreira, Ricardo Lagos Weber y Matías Walker, además de la diputada Camila Rojas.

Martes 23 de septiembre

El mandatario participará en la apertura y debate de la 80ª Asamblea General de la ONU .

En su discurso, planteará la defensa del derecho internacional, la protección de la democracia y los derechos humanos, y el impulso al desarrollo sostenible.

Miércoles 24 de septiembre

El presidente encabezará la segunda versión de la reunión de Alto Nivel “En defensa de la democracia luchando contra el extremismo” , junto a Luiz Inácio Lula da Silva, Pedro Sánchez, Gustavo Petro y Yamandú Orsi.

La instancia dará continuidad al proceso iniciado en 2024 por Brasil y España, e impulsado por Colombia, Uruguay y Chile tras la reunión “Democracia Siempre” realizada en Santiago en julio de 2025.

Más tarde, Boric asistirá al Evento Especial sobre Acción Climática convocado por António Guterres, junto a Lula da Silva, en la antesala de la COP 30 de Belém.

Reuniones bilaterales

Desde Presidencia detallaron que, durante su estadía en Nueva York, el mandatario sostendrá reuniones bilaterales con líderes y autoridades internacionales, tales como António Guterres, Secretario General de la ONU, y Jacinda Ardern, ex primera ministra de Nueva Zelandia.

Regreso al país