Irá a su última asamblea de la ONU: La agenda del presidente Boric en Nueva York
Por CNN Chile
20.09.2025 / 14:17
Reuniones bilaterales, eventos especiales y reuniones de Alto Nivel son parte de las actividades realizará el mandatario durante su estadía en Estados Unidos.
Dentro de pocas horas, el presidente Gabriel Boric viajará a Estados Unidos para participar en la Semana de Alto Nivel del 80° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Esta será la última vez que Boric asista en calidad de jefe de Estado al foro que reúne a líderes mundiales en torno a los principales desafíos globales y donde se esperan importantes anuncios.
Lunes 22 de septiembre
- El presidente Boric viajará a Nueva York para participar en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.
- Lo acompañarán el presidente del Senado, Manuel José Ossandón; el canciller Alberto van Klaveren; y las ministras Javiera Toro, Antonia Orellana y Maisa Rojas.
- También integrarán la delegación la senadora Alejandra Sepúlveda, los senadores Iván Moreira, Ricardo Lagos Weber y Matías Walker, además de la diputada Camila Rojas.
Martes 23 de septiembre
- El mandatario participará en la apertura y debate de la 80ª Asamblea General de la ONU.
- En su discurso, planteará la defensa del derecho internacional, la protección de la democracia y los derechos humanos, y el impulso al desarrollo sostenible.
Miércoles 24 de septiembre
- El presidente encabezará la segunda versión de la reunión de Alto Nivel “En defensa de la democracia luchando contra el extremismo”, junto a Luiz Inácio Lula da Silva, Pedro Sánchez, Gustavo Petro y Yamandú Orsi.
- La instancia dará continuidad al proceso iniciado en 2024 por Brasil y España, e impulsado por Colombia, Uruguay y Chile tras la reunión “Democracia Siempre” realizada en Santiago en julio de 2025.
- Más tarde, Boric asistirá al Evento Especial sobre Acción Climática convocado por António Guterres, junto a Lula da Silva, en la antesala de la COP 30 de Belém.
Reuniones bilaterales
- Desde Presidencia detallaron que, durante su estadía en Nueva York, el mandatario sostendrá reuniones bilaterales con líderes y autoridades internacionales, tales como António Guterres, Secretario General de la ONU, y Jacinda Ardern, ex primera ministra de Nueva Zelandia.
Regreso al país
- El jefe de Estado regresará al país el jueves 25, aterrizando en la ciudad de Santiago el viernes 26 de septiembre.