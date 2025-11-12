Ipsos: Casi la mitad de los hogares chilenos no logra llegar a fin de mes

Para este sondeo se consultó a 1.000 personas sobre su presupuesto, estrategias para ahorrar, capacidad de ahorro y nivel de endeudamiento.

Ipsos presentó un nuevo reporte, el cual reveló que casi la mitad de los hogares chilenos no logra llegar a fin de mes.

Para esta nueva Clave Ipsos, se encuestaron a 1.000 personas sobre cómo administran su presupuesto, sus estrategias para ahorrar, su capacidad de ahorro y nivel de endeudamiento.

Principales resultados

El 45% de los consultados y consultadas dijo que su hogar no alcanza a llegar a fin de mes, lo que se agudiza entre quienes reciben menos de $500 mil al mes, donde el 61% declara no alcanzar a cubrir sus gastos.

También se reveló que, al día 15 de cada mes, un 11% de los hogares ya no cuenta con ingresos disponibles, cifra que aumenta al 31% hacia el día 20. Entre los hogares con ingresos de $500.000 o menos, la situación es aún más compleja: al día 15, un 28% ya se ha quedado sin presupuesto, y al día 20, el porcentaje llega al 48%.

A nivel individual, un 49% de las personas señala que su dinero no alcanza para llegar a fin de mes. Las mujeres (54%), los hogares C3 y D (54%) y quienes viven con ingresos iguales o inferiores a $500.000 (61%) son los más afectados.

Ante esta falta de recursos, muchas familias buscan alternativas para financiarse. Un 46% realiza trabajos adicionales, un 43% recurre a sus ahorros y un 41% utiliza tarjetas o líneas de crédito. Además, un 36% recibe ayuda económica de familiares o cercanos, un 32% deja de pagar algunas cuentas y otro 32% solicita préstamos o avances en efectivo.

En 2025, el 89% de los hogares ha intentado reducir sus gastos para enfrentar este escenario. Las principales estrategias han sido elegir marcas más económicas (62%), evitar comer fuera de casa (58%) y limitar la compra de ropa (56%) o actividades de entretención (55%).

El ahorro continúa siendo un desafío. Solo un 19% de los hogares logra guardar dinero cada mes, mientras que el 78% afirma no tener presupuesto suficiente para hacerlo. La capacidad de ahorro mejora entre los hogares con ingresos más altos, alcanzando un 33% entre quienes ganan más de $1.500.000 mensuales.

Sobre las deudas, el 72% de los hogares declara tener alguna, una situación transversal a todos los niveles socioeconómicos. A nivel personal, el 69% reconoce deudas propias, proporción que aumenta entre las mujeres (73%) y quienes tienen entre 30-50 años (82%). Además, el 43% de los deudores asegura que su nivel de endeudamiento ha crecido respecto al inicio del año.

El impacto emocional de las deudas también es evidente. Un 33% asocia esta situación con angustia, un 23% con frustración y un 7% con desesperanza. En contraste, un 16% dice sentirse tranquilo porque cuenta con un plan de pago, mientras que un 13% prefiere no pensar en el tema.