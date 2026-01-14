IPS informa que mantendrá pago de PGU tras error que suspendió beneficio a cerca de 13 mil pensionados

La institución señaló que mantendrá el pago del beneficio mientras se revisan nuevamente los antecedentes con los organismos correspondientes.

El Instituto de Previsión Social (IPS) se refirió a la revisión del requisito de residencia para mantener la Pensión Garantizada Universal (PGU).

La situación surgió luego de que pensionados denunciaran la suspensión del beneficio, debido a que supuestamente habrían viajado fuera del país por más de 180 días, infringiendo el requisito de residencia.

De ese modo, la institución señaló que la normativa exige la revisión anual de antecedentes para mantener la PGU, corroborando que las personas sigan cumpliendo el requisito de permanencia en el país.

En detalle, se señala que “si una persona permanece fuera de Chile por un lapso superior a 180 días, continuos o discontinuos, durante un año calendario, se debe extinguir el beneficio de la PGU”.

Dicho requisito es verificado periódicamente y el IPS “está obligado a enviar las notificaciones correspondientes a partir de la información de entradas y salidas provista por los organismos competentes, lo que corresponde al proceso habitual de revisión”.

Tras hacer la revisión señalada, se estableció que alrededor de un 0,4% de los beneficiarios, es decir, cerca de 13 mil personas, “se les debe revisar el cumplimiento del requisito de residencia para mantener la PGU, para lo cual se han enviado las respectivas notificaciones de aviso. Se trata de un porcentaje acotado, respecto del total de más de 2 millones 200 mil personas que poseen la PGU”.

Durante dicho proceso, señaló el IPS, se tomó conocimiento respecto a “algunas personas notificadas han planteado que no han incumplido el requisito de residencia. Por tal razón, dado que esta información se recaba de organismos externos, se ha decidido mantener el pago de estos beneficios en tanto se lleva a cabo una nueva revisión en conjunto con dichas instituciones”.

“Queremos dar la tranquilidad de que ninguna persona se quedará sin su PGU si cumple los requisitos legales. Por eso aprovechamos este medio para reiterar a las personas usuarias que sus pagos seguirán vigentes mientras se hace una revisión más acabada de sus antecedentes de residencia”, afirmó el IPS.

El presidente Gabriel Boric también se refirió a la situación. En entrevista con Radio Futuro este miércoles, señaló que “hay un debate ahora respecto a que un grupo de pensionados no habría recibido la PGU por error”, comenzó, precisando que esto afecta a un 0,4% de los beneficiarios”.

“Hay muchas personas alegando que no han pasado 180 días fuera del país, entonces lo que decidimos como gobierno es no aplicar esto y que se investigue y se protejan bien los datos para que puedan tener tranquilidad respecto de que acá no habrá ningún error ni irregularidad”, afirmó.